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البايرن يهزم كاواساكي في اليابان

البايرن يهزم كاواساكي في اليابان
29 يوليو 2023 17:00

طوكيو (د ب أ)
تغلب بايرن ميونيخ الألماني على كاواساكي فرونتال الياباني 1-0 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو.
وحسم بايرن ميونيخ المباراة، التي أقيمت على الملعب الأولمبي الوطني، بهدف وحيد سجله جوسيب ستانيشيتش في الدقيقة 57.
وكان الملعب نفسه قد شهد هزيمة بايرن ميونيخ أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1-2 يوم الأربعاء الماضي، ضمن استعدادات الفريقين للموسم.
ويخوض بايرن ميونيخ مباراته الودية يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي ليفربول الإنجليزي في استاد سنغافورة الوطني.

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