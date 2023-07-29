شالكه وهامبورج يدينان «العنصرية ضد سيسيه»

دوسلدورف (د ب أ)

أدان نادي شالكه الألماني الإساءات العنصرية التي وجهت لمدافعه إبراهيما سيسيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق أمام هامبورج 3-5 أمس الجمعة، في افتتاح منافسات دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

وكتب شالكه عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم: «نفوز معاً، ونخسر معاً، لا شيء أبداً يبرر التعليقات أو المنشورات العنصرية، سنقف دائماً ضد العنصرية، نحن معك، إبرا.»، كذلك علق هامبورج: «لا قوية ضد العنصرية، ارفع رأسك يا إبراهيما سيسيه».

وتعرض اللاعب المالي الدولي سيسيه لإساءات عنصرية عبر وسائل التواصل بعد بدايته المتعثرة مع شالكه. وتسبب سيسيه في حصول هامبورج على ضربة جزاء سجل منها لاسزلو بينيس هدف التعادل 2-2 ثم طرد سيسيه في الدقيقة 71 لحصوله على الإنذار الثاني، عندما كان الفريقان متعادلين 3-3.

وبعدها حسم هامبورج المباراة بالفوز 5-3 عبر هدفين في الوقت القاتل، مستغلاً تفوقه العددي.