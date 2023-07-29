منتخبنا يتقدم إلى المركز الرابع في «عربية الجولف»

الدار البيضاء (الاتحاد)



تقدم منتخبنا إلى المركز الرابع في «النسخة 42» من البطولة العربية للجولف التي تقام في الدار البيضاء، بمشاركة 13 دولة يمثلها أكثر من 50 لاعباً، فيما حافظ المغرب على صدارته للجولة الثانية بمجموع 424 ضربة «8 ضربات»، تحت المعدل، وتقدم منتخب مصر إلى المركز الثاني «432 ضربة»، وتونس ثالثاً وله 449 ضربة «17 ضربة» فوق المعدل، ومنتخب الإمارات وله 457 ضربة «25 ضربة» فوق المعدل، وقطر بـ 464 ضربة «32 ضربة» فوق المعدل.

وحافظ لاعب منتخبا أحمد سكيك على المركز الخامس بمجموع 143 ضربة، في منافسات الفردي التي يتصدرها المغربي سفيان دهماني «140 ضربة»، ويليه المصري عيسى أبوالعلا «141 ضربة»، وزميله دين نعيم «142 ضربة»، والبحريني دويو خليفة «142 ضربة»، واحتل لاعب منتخبنا خالد يوسف المركز التاسع «146 ضربة»، وجمع لاعبنا راشد العمادي ومحمد سكيك 168 و170 ضربة على الترتيب.

بعد خوض 5 جولات في «التحدي الأوربي» في الأشهر الثلاثة الماضية، يتطلع أحمد سكيك المصنف الأول عربياً بفئة الهواة إلى أفضل النتائج واعتلاء منصة التتويج في «المحفل العربي» الذي يضمن النخبة من لاعبي الجولف.