«الزعيم» يختتم الرحلة الإسبانية بانتصار «الصباح والمساء»



دبي (الاتحاد)

اختتم العين معسكر إسبانيا استعداداً للموسم الجديد، بخوض مباراتين في يوم واحد، أسفرتا عن فوز «الزعيم» على إنتر سيتي بدوري الدرجة الثالثة الإسباني 2-0، في «فترة المساء» وسجل «الثنائية» الروماني عمير أتزيلي في الدقيقة 41، والباراجوياني أليخاندرو كاكو في الدقيقة 57، وسبقها في «الفترة الصباحية» التفوق على ريسينج كارتاجينا مار مينور، بدوري الدرجة الرابعة الإسباني بهدف حمل توقيع سفيان رحيمي من ضربة جزاء في الدقيقة 57، واستغرقت المباراة التي أقيمت في «الفترة الصباحية» 80 دقيقة، بالاتفاق بين الجهاز الفني للفريقين.

وشهدت «الوديتان» الوقوف دقيقة حداداً على وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وتميز معسكر إعداد «البنفسج» الذي جرى على مرحلتين، في مورسيا ولا نوسيا، بالإبهار والاحترافية في التنظيم والتفوق، وروعة الترتيبات اللوجستية، وتحقيق الأهداف التسويقية للنادي.

وبدا «الزعيم» الأكثر تنظيماً في ترتيباته على الصعد كافة، إذ وصلت البعثة لتجد الأجواء مهيأة بنسبة 100%، الأمر الذي ساهم في تعزيز نجاحات المعسكر بداية بتجهيز «الحافلة» بتصميم رائع عليه شعار النادي الكبير ورعاته الرسميين، بالإضافة إلى لقب «الزعيم» المحبب إلى قلوب لاعبيه ومحبيه.

ولم تغب عن فريق العمل اللوجستي أدق التفاصيل، من خلال وضع الشعارات التي على الحافلة المخصصة للفريق في مقر الإقامة، وملاعب التدريبات، والمباريات على حد سواء، الأمر الذي منح أعضاء البعثة شعوراً بأنهم في معقلهم مهما بعدت المسافات، ولو في أوروبا.

وقدم «الزعيم» لاعبه الكوري الجنوبي بارك يونج-وو، في مؤتمر بمقر إقامته في مورسيا، وحظي المؤتمر باهتمام إعلامي إسباني كبير على مستوى الصحافة والإذاعة والتلفزيون، وبعده بأيام لم تفوت «ماركا» أكبر الصحف الأوروبية، اغتنام فرصة وجود «كبير آسيا» في لانوسيا، لتجري تحقيقاً حول تحضيرات الفريق، تضمن مقابلتين مع رئيس البعثة والمدرب الذي شغل في وقت سابق منصب مساعد مدرب برشلونة.