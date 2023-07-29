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«الإمبراطور» يطمئن على الأداء الهجومي

«الإمبراطور» يطمئن على الأداء الهجومي
29 يوليو 2023 13:08

دبي (الاتحاد)
تعادل الوصل مع الريان القطري 3-3 في المباراة الودية التي أقيمت في النمسا، خلال المعسكر التحضيري الذي يقيمه «الإمبراطور» استعداداً للموسم الجديد.
ورغم استقبال ثلاثة أهداف، لكن اللقاء شكل فرصة إيجابية للمدرب الصربي ميلوش للاطمئنان على الأداء الهجومي، حيث سجل كايو وهاريس وفابيو ليما الأهداف، وشارك علي صالح وسالمين في صناعة هدفين، والاهم القدرة على العودة بالنتيجة بعد التأخر بفارق هدفين 3-1، ثم إدراك التعادل 3-3 في ردة فعل إيجابية للفريق.
ويتطلع الوصل لإكمال تدريباته للموسم الجديد حالياً بغياب لاعبي المنتخب الذين انضموا لتجمع «الأبيض»، وسيخوض مباراة ودية أمام اتحاد كلباء يوم الثلاثاء المقبل، قبل اختتام المعسكر والعودة إلى دبي من أجل بدأ المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق الموسم.

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