«أبستارت» بطل كأس الوثبة في لندن



باريس، لندن (الاتحاد)



تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة، إلى مضمار لاتست دو بوش الفرنسي، عصر الأحد، حيث يقام سباق مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ليوا إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى، المخصص للمهرات والأفراس، في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، والبالغ إجمالي جوائزه 50 ألف يورو.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا برعاية مهرجان سموه العالمي.

وتدافع الفرس «إيلاف» لياس لإدارة السباقات، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فابريس فيرون، عن اللقب الذي فازت به العام الماضي، بفارق 1,5 طول عن رفيقة إسطبلها «تيما»، وجمعت ابنة «رباح دو كارير» جوائز 116 ألفاً و700 يورو، من إجمالي 14 سباقاً متضمنة الفوز ثلاث مرات.

وفي الحفل نفسه، يجتذب كأس الوثبة ستاليونز سباقين، الأول بري منجالي دالبريه، لمسافة 1900 متر، البالغ جائزته 18 ألف درهم، وتشارك فيه 11 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، ويمثل خيول الإمارات «نجوى» العائدة لياس لإدارة السباقات، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيون.

وتنافس على اللقب «أشرقت» لعماد الدين الحتوشي، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة أورتيز مندزابل، و«مزنة» للشقب ريسنج، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي.

وخصص السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز ـ بري منجالي دالبريه - أفاك ـ للخيول عمر ثلاث سنوات فقط، لمسافة 1900 متر، وتبلغ جائزته أيضاً 18 ألف يورو، وتتنافس خلاله 10 خيول أبرزها «حبيبة» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف جي لومير، وقيادة فابريس فيرون، وتنحدر من نسل «رزاق».

وتنافس على اللقب المرشحة الأولى، المهرة الإماراتية «أفريكا دو مونلو» لهلال العلوي، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، وهناك «بنت العرب» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مايكل فورست.

ومن جهة أخرى، تُوج «أبستارت كرو» العائد إلى ليندا ريفز، بطلاً لفعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 4 آلاف جنيه استرليني، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف صفر إلى 75، والذي جري بمضمار شيبستو بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وواصل كل من «أبستارت كرو» والفارسة تيجان بادجيت، مسيرتهما الخالية من الهزائم هذا العام، حيث فازا بفارق رأس على «جاهز» بقيادة ريا بيتس، في السباق البالغ طوله 1600 متر ليحقق فوزه الرابع، فيما جاء ثالثاً «مايفير» بقيادة رهيان إنجرام، وسجل البطل زمناً وقدره 1:46:39 دقيقة.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت فعاليات النسخة الـ 15 للمهرجان العالمي في 11 يناير الماضي، حيث تم إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.