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الرياضي

نيوكاسل يحقق «الفوز المثير» على برايتون

نيوكاسل يحقق «الفوز المثير» على برايتون
29 يوليو 2023 12:05

نيويورك (د ب أ) 

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حقق نيوكاسل فوزاً مثيراً أمام برايتون وتغلب عليه 2-1 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب «ريد بول أرينا» بالولايات المتحدة ضمن سلسلة الدوري الإنجليزي الصيفية، استعداداً للموسم الجديد.
وتقدم برايتون بهدف سجله داني ويلبيك في الدقيقة 49، لكن نيوكاسل رد بثنائية خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.
وحسم نيوكاسل المباراة لصالحه بهدفين سجلهما إليون أندرسون في الدقيقتين 86، والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وكان نيوكاسل أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما أحرز برايتون المركز السادس.

نيوكاسل يونايتد
برايتون
الولايات المتحدة الأميركية
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