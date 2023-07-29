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«المواجهات المباشرة» ترفع وتيرة إعداد أندية «أدنوك للمحترفين»

«المواجهات المباشرة» ترفع وتيرة إعداد أندية «أدنوك للمحترفين»
29 يوليو 2023 12:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


دخلت أندية «دوري أدنوك للمحترفين» خط المواجهات الإعدادية المباشرة، مع بدء العد التنازلي لانطلاقة الموسم الجديد 2023- 2024، والمقررة 18 أغسطس المقبل، بإقامة مباريات الجولة الأولى للدوري، وذلك ضمن برنامج معسكرات الإعداد الحالية للأندية في الدول الأوروبية.
وشهدت مباريات أمس، تفوق الجزيرة على عجمان 3-1، ضمن معسكر الفريقين المقام حالياً في ألمانيا، فيما كسب الشارقة المواجهة أمام البطائح بهدف، ضمن برنامج تحضيرات الفريقين في النمسا، فيما من المنتظر أن يواجه شباب الأهلي فريق حتا في صربيا.
وجاءت ثلاثية «فخر أبوظبي» في مرمى «البرتقالي»، بتوقيع أحمد العطاس «هدفين»، وهدف عكسي، فيما حسم «الملك» لقاء «الراقي» بهدف لوان بيريرا، وهي المباراة الأولى التي تجمع الروماني كوزمين مدرب الشارقة بـ «تلميذه» ومواطنه ميريل رادوي.
وترفع المواجهات المباشرة لأندية «دوري أدنوك للمحترفين»، من وتيرة برامج الإعداد، حيث من المنتظر أن تخوض الأندية عدداً آخر من الوديات، مع نهاية برامج المعسكرات الأوروبية، وبدء عودة الأندية إلى الإمارات، لاستكمال التحضيرات لبداية الموسم.
وتشهد الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الجديد، والذي ينطلق 18 أغسطس مواجهات منتظرة، تجمع اتحاد كلباء والشارقة، الوحدة والبطائح، العين وبني ياس، عجمان وشباب الأهلي، فيما يلتقي 19 أغسطس خورفكان وحتا، الوصل والإمارات، النصر والجزيرة.

 

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نتائج الوديات المباشرة

الجزيرة – عجمان 3-1 «ألمانيا»
الشارقة – البطائح 1-0 «النمسا»

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
عجمان
الشارقة
البطائح
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