«الجودو الشاب» يشارك في «الفرانكوفونية»



أبوظبي (الاتحاد)



تغادر بعثة منتخب الجودو، يوم الأحد، عبر مطار دبي الدولي، للمشاركة في دورة الألعاب الفرانكوفونية في نسختها التاسعة، والمقامة في كينشاسا حتى 6 أغسطس المقبل، بمشاركة أبطال القارات.

وتأتي مشاركة «الجودو الشاب»، ضمن البعثة الرسمية لرياضة الإمارات، ويمثل منتخبنا في الدورة 3 لاعبين، هم خالد وليد في وزن تحت 66 كجم، وسعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، ومنصور عبدالرحمن في وزن فوق 100 كجم، وتضم البعثة المدرب الياباني أشيدو كوكي، وشعبان السيد المدير الفني للاتحاد.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو البعثة على ضرورة المشاركة الإيجابية، في تلك التجربة الجديدة، ضمن بعثتنا الرسمية في دورة الألعاب الفرانكوفونية الرياضية، التي تستهدف مختلف الفئات العمرية والمهارات المختلفة، لمزيد من الاحتكاك والتعارف في الفعاليات التي انطلقت دورتها الأولى للألعاب الفرانكوفونية عام 1989 بالمغرب.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 3000 رياضي وفنان شاب من 40 دولة في دورة الألعاب الفرانكوفونية التاسعة بالكونغو الديمقراطية، والتي تمزج بين الفعاليات الرياضية والثقافية.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة التاسعة لدورة الألعاب الفرانكوفونية في كينشاسا تأجلت مرتين، وكتب لها النجاح هذه المرة.