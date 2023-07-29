كروس يحذر «الموهوب الشاب» من «الفخ»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



أبدى الألماني المخضرم توني كروس إعجابه الشديد بالتركي الشاب أردا جولر «الوافد الجديد» إلى ريال مدريد هذا الصيف، مشيراً إلى أنه ترك انطباعاً جيداً لدي الجميع، بعد أسبوعين من الاستعدادات للموسم المقبل، رغم عدم مشاركته في المباراتين الوديتين اللتين لعبهما الريال أمام ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وفاز بهما، إذ عانى جولر مؤخراً من إصابة خفيفة حرمته من المشاركة فيهما.

وتحدث كروس عن موهبة جولر في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، وقال فيها: ينبغي أن نقول إن هناك مواهب كثيرة في مثل سنه، ولكنه يملك قدماً يسرى رائعة، ويستخدمها بصورة جيدة في المراوغة والتسديد، ويتمتع بقدرة كبيرة على المراوغة في المساحات الضيقة، إنه صفقة رائعة، خاصة بالنسبة لمستقبل «الميرنجي».

غير أن كروس حذر التركي الشاب «18عاماً» من «الفخ» الذي يسقط فيه المواهب الصغار، ويتصورون أنهم ليسوا بحاجة إلى النصيحة، ولكنه اعترف في الوقت نفسه بأن جولر يملك عقلية رائعة تساعده على إحراز تقدم، مشيراً إلى ضرورة أن يكون حذراً في طموحاته الكثيرة.

وشدد كروس على حقيقة أنه في ريال مدريد بوجه خاص، هناك عوامل أخرى كثيرة تحدد نجاح وفشل أي وافد جديد صغير السن، وليست الموهبة وحدها، ولا المهارات الفردية ولا قوة التسديد، وتحكم هذا الأمر.

وقال: بعض الشباب صغير السن يعتقدون أنهم أصبحوا جيدين جداً، لمجرد ظهورهم بصورة جيدة، وإنهم ليسوا بحاجة إلى نصائح، ولكن أردا جولر غير هؤلاء، لأنه يملك عقلية مختلفة تنشد التعلم الدائم.

وحذر كروس من العوامل العديدة التي يمكن أن تحدث أثراً سلبياً على مشوار لاعب الكرة، مهما كانت موهبته حقيقية.

وطرح كروس في نهاية حديثه مجموعة أسئلة عامة تتعلق بالمواهب الشابة، وقال: كيف يتعاملون مع الفشل أو الإصابة أو الضغوط، خاصة إذا كانوا في فريق مثل ريال مدريد؟ وما هي الشخصية التي يجب أن يكونوا عليها، لكي ينجحوا في مثل هذا النادي؟ وأسئلة أخرى كثيرة لا يمكنني - والكلام لكروس - الإجابة عليها، ولهذا فإنني أحذر من الحكم النهائي على أردا جولر، وإن كنت أعتقد أنه موهبة متميزة.