الأحد 30 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كروس يحذر «الموهوب الشاب» من «الفخ»!

كروس يحذر «الموهوب الشاب» من «الفخ»!
29 يوليو 2023 10:41

أنور إبراهيم (القاهرة)


أبدى الألماني المخضرم توني كروس إعجابه الشديد بالتركي الشاب أردا جولر «الوافد الجديد» إلى ريال مدريد هذا الصيف، مشيراً إلى أنه ترك انطباعاً جيداً لدي الجميع، بعد أسبوعين من الاستعدادات للموسم المقبل، رغم عدم مشاركته في المباراتين الوديتين اللتين لعبهما الريال أمام ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وفاز بهما، إذ عانى جولر مؤخراً من إصابة خفيفة حرمته من المشاركة فيهما.
وتحدث كروس عن موهبة جولر في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، وقال فيها: ينبغي أن نقول إن هناك مواهب كثيرة في مثل سنه، ولكنه يملك قدماً يسرى رائعة، ويستخدمها بصورة جيدة في المراوغة والتسديد، ويتمتع بقدرة كبيرة على المراوغة في المساحات الضيقة، إنه صفقة رائعة، خاصة بالنسبة لمستقبل «الميرنجي».
غير أن كروس حذر التركي الشاب «18عاماً» من «الفخ» الذي يسقط فيه المواهب الصغار، ويتصورون أنهم ليسوا بحاجة إلى النصيحة، ولكنه اعترف في الوقت نفسه بأن جولر يملك عقلية رائعة تساعده على إحراز تقدم، مشيراً إلى ضرورة أن يكون حذراً في طموحاته الكثيرة.
وشدد كروس على حقيقة أنه في ريال مدريد بوجه خاص، هناك عوامل أخرى كثيرة تحدد نجاح وفشل أي وافد جديد صغير السن، وليست الموهبة وحدها، ولا المهارات الفردية ولا قوة التسديد، وتحكم هذا الأمر. 

أخبار ذات صلة
حارس البايرن ينتظر الإنتر بـ«هدوء»!
برشلونة وريال مدريد «20-4»!

وقال: بعض الشباب صغير السن يعتقدون أنهم أصبحوا جيدين جداً، لمجرد ظهورهم بصورة جيدة، وإنهم ليسوا بحاجة إلى نصائح، ولكن أردا جولر غير هؤلاء، لأنه يملك عقلية مختلفة تنشد التعلم الدائم.
وحذر كروس من العوامل العديدة التي يمكن أن تحدث أثراً سلبياً على مشوار لاعب الكرة، مهما كانت موهبته حقيقية.
وطرح كروس في نهاية حديثه مجموعة أسئلة عامة تتعلق بالمواهب الشابة، وقال: كيف يتعاملون مع الفشل أو الإصابة أو الضغوط، خاصة إذا كانوا في فريق مثل ريال مدريد؟ وما هي الشخصية التي يجب أن يكونوا عليها، لكي ينجحوا في مثل هذا النادي؟ وأسئلة أخرى كثيرة لا يمكنني - والكلام لكروس - الإجابة عليها، ولهذا فإنني أحذر من الحكم النهائي على أردا جولر، وإن كنت أعتقد أنه موهبة متميزة.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
توني كروس
ميلان
مانشستر يونايتد
آخر الأخبار
عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء انفجار في باكستان
عربي ودولي
عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء انفجار في باكستان
اليوم 20:18
استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
الإمارات
استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال
اليوم 19:37
مهرجان ليوا للرطب يستقبل 139 صنفا من مزارع النخيل في الدولة
الإمارات
مهرجان ليوا للرطب يستقبل 139 صنفا من مزارع النخيل في الدولة
اليوم 19:20
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:36
الخطيب: هدف الأهلي تكرار بطولات الموسم الماضي
الرياضي
الخطيب: هدف الأهلي تكرار بطولات الموسم الماضي
اليوم 18:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©