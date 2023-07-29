قواعد جديدة لتجنب إضاعة الوقت في «البريميرليج»



لندن (رويترز)

أعلنت لجنة حكام كرة القدم المحترفين في إنجلترا، أنه سيتم تطبيق القواعد الجديدة لتجنب إهدار الوقت، عن طريق احتساب كل الوقت الضائع خلال احتفالات الأهداف والتبديلات وكذلك الإصابات، خلال الموسم الجديد للدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وتهدف اللوائح الجديدة إلى زيادة وقت اللعب الفعلي، ويبدأ تطبيق ذلك عندما ينطلق الموسم الكروي يوم الجمعة المقبل.

وقالت لجنة الحكام في بيان «خلال الموسم المقبل، يتم احتساب بالضبط الوقت الضائع خلال أحداث المباراة، وإضافة وقت الأهداف والاحتفالات والتبديلات والإصابات ووقت العلاج».

وأيضاً إضافة أي دقائق ضائعة خلال احتساب ركلات الجزاء، أو خلال فترة خروج اللاعب من الملعب، بعد حصوله على بطاقة حمراء.

ويتعامل الحكام بصرامة أكبر مع التصرفات المتعمدة لإهدار الوقت، مثل عدم احترام المسافة القانونية، قبل تنفيذ الركلات الحرة، أو رفض تلقي العلاج خارج الملعب، ويتم الاعتماد على أكثر من كرة، بحيث يبدأ اللعب سريعاً بكرة بديلة عند خروج الكرة الأساسية بعيداً.