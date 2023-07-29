إنريكي.. «للصبر حدود»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان الفرنسي، بدأ صبره ينفد تجاه إدارة النادي التي لم تف بالوعود، فيما يتعلق بالصفقات الجديدة «السوبر».

وتولى المدرب السابق لمنتخب إسبانيا مهمته الجديدة منذ ثلاثة أسابيع، خلفاً للفرنسي كريستوف جالتييه «المقال»، ليبدأ رحلة جديدة في مسيرته التدريبية، على أمل تنفيذ مشروع طموح اتفق على خطواته مع لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي، والمسؤول عن الصفقات، تحت إشراف ناصر الخليفي رئيس النادي.

ومن وقتها، تحوّل تفاؤل «الكوتش» الإسباني إلى تشاؤم وشعور بالإحباط الشديد، وبخلاف حالة كيليان مبابي التي «سممت» الأجواء، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، خاصة بعد استبعاده من الجولة الآسيوية، أبدى إنريكي غضبه، لأن «الميركاتو الصيفي»، لم يقدم له كل الصفقات المطلوبة، والتي اتفق عليها مع كامبوس، إذ يرى أن صفقات أوجارتي وماركو أسينسيو ولي كانج -إن ولوكاس هيرنانديز، ليست جديدة، وإنما تمت في بداية الصيف، ويراها غير كافية.

وذكرت شبكة «سبورتس زون» أن إنريكي يحتاج على الأقل إلى 5 صفقات جديدة، وربما يرتفع العدد إلى 6 صفقات، إذا ما تأكد رحيل متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي، قبل31 أغسطس المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن المدرب الإسباني يريد أن تفي الإدارة بوعودها، ويأمل في التعاقد مع «جناحين سوبر»، ولاعبي وسط بمقدورهما على القيام بالمهام الهجومية والدفاعية على الأطراف، مثل البرتغالي برناردو سيلفا الذي تحاول إدارة سان جيرمان ضمه منذ أسابيع، ولكنها لم تصل إلى شيء، لأن العرض الذي قدمه «الباريسي» لم يكن كافياً بالنسبة لمسؤولي مانشستر سيتي، كما أن اللاعب يفضل على ما يبدو برشلونة الإسباني.

واعترف إنريكي أيضاً بأنه لا يمكن أن يبدأ الموسم الجديد، من دون الحصول على رأس حربة «سوبر»، مثل الهداف الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، ولكن سان جيرمان فشل في الوصول إلى اتفاق معه أو مع ناديه، لأن اللاعب يعطي الأولوية لبايرن ميونيخ الألماني الذي يقترب منه بشدة.

واختتمت الشبكة تقريرها بإن الخطة التي اتفق عليها إنريكي مع كامبوس، اصطدمت بعقبات كثيرة، ولهذا يساوره القلق الشديد بشأن المستقبل، بينما ترى إدارة سان جيرمان أنه ليس من مصلحتها حدوث خلاف بين كامبوس وإنريكي قبل انطلاق الموسم رسمياً.