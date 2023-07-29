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الوحدات.. «سوبر 15»

الوحدات.. «سوبر 15»
29 يوليو 2023 09:06

عمان (أ ف ب) 

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تُوج الوحدات بطلاً للنسخة الأربعين من الكأس السوبر الأردنية لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على غريمه التقليدي الفيصلي 1-0 إياباً على ملعب عمان الدولي.
وسجل الإيفواري سيدرك هنري الهدف الوحيد بتسديدة قوية، أسكنها مرمى الحارس مهدي خليل، إثر تمريرة لأنس العوضات في الدقيقة التاسعة، وأكد الوحدات تفوقه على الفيصلي، بعدما كان تغلب عليه 2-1 ذهاباً.
وحقق الوحدات اللقب الأول، بقيادة مدربه الصربي داركو نيستروفيتش، وظفر بالكأس السوبر للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، حارماً الفيصلي من تعزيز رقمه القياسي في المسابقة، والذي تجمد عند 17 لقباً.
وحرم الوحدات غريمه الفيصلي، ومدربه الوطني جمال أبو عابد من اللقب الثاني في الموسم الحالي 2023-2024، بعدما افتتحه متوجاً بلقب درع الأردن «درع المئوية»، وأقيمت مباراة الكأس السوبر للمرة الأولى بنظام الذهاب والإياب.

الأردن
عمان
الوحدات الأردني
الفيصلي الأردني
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