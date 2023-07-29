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الرياضي

سان جيرمان وإيكاردي.. «تنازل نهائي»!

سان جيرمان وإيكاردي.. «تنازل نهائي»!
29 يوليو 2023 08:55

باريس (أ ف ب)

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أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، تخليه نهائياً عن مهاجمه الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى جلطة سراي التركي، بعدما لعب مع الأخير على سبيل الإعارة الموسم الماضي، ولم يحدد النادي الباريسي مدة العقد أو قيمته.
وأسهم المهاجم «30 عاماً» في تتويج غلطة سراي بلقب الدوري للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه الموسم الماضي.
وسجل إيكاردي 22 هدفاً مع سبع تمريرات حاسمة، وأثبت نفسه واحداً من قادة الفريق إلى جانب لاعبين آخرين من أميركا الجنوبية هما الأوروجويانيان حارس المرمى فرناندو موسليرا، ولاعب الوسط لوكاس توريرا.
ويلعب النجم السابق لإنتر ميلان الإيطالي هذا الموسم مع الدولي الإيفواري ويلفريد زاها، والكونغولي الديموقراطي سيدريك باكامبو القادمين هذا الصيف من كريستال بالاس الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني توالياً.
وكان عقد إيكاردي مع سان جيرمان سينتهي في يونيو 2024، وهو أعاره في سبتمبر الماضي إلى جلطة سراي، بعد موسمين مخيبين في العاصمة الفرنسية.

 

سان جيرمان
جلطة سراي
ماورو إيكاردي
إنتر ميلان
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