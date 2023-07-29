بعد ميسي.. إنتر ميامي يفكر في «فريق نسائي»!



ميامي (د ب أ)



بعد تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني سيرخيو بوسكيتس، لتدعيم الفريق، يتطلع ديفيد بيكهام إلى خطوة جديدة في تاريخ نادي إنتر ميامي الأميركي، الذي يشارك في ملكيته.

وأعلن نجم كرة القدم الإنجليزي السابق بيكهام، أنه يرغب في تكوين فريق لكرة القدم النسائية بالنادي.

وأوضح، في تصريحات لموقع «ذي أتلتيك»، أنه وشريكيه في ملكية النادي خورخي وخوسيه ماس لطالما تحدثا بهذا الشأن.

وقال بيكهام: «تكوين فريق نسائي في نادينا هو خطوة سنقدم عليها بالتأكيد، لأن لدي ابنة، أرغب في أن يكون لديها ما يشغلها يومياً».

وأشار الموقع إلى أن هاربر «12 عاماً» ابنة بيكهام من المشجعات لكرة القدم النسائية، وأسهمت في زيادة اهتمام بيكهام بها.

ويشهد الدوري الأميركي لكرة القدم النسائية حالياً مشاركة 12 فريقاً، بانتظار إضافة فريقين آخرين للمسابقة في العام المقبل.