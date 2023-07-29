نجمة التنس تتحول إلى رعاية كرة القدم!



هامبورج (د ب أ)



بعد مسيرة حافلة لسنوات طويلة في ملاعب التنس، لم يعد لدى نجمة التنس الإسبانية السابقة أرانشا سانشيز فيكاريو ما تفعله مع اللعبة التي اعتادت ممارستها والتنافس في بطولاتها لسنوات.

وقالت أرانشا «51 عاماً»: أصبحت الآن مجرد أم لرعاية كرة القدم، مهمتي على مدار اليوم هي رعاية طفلاي، في إشارة إلى ابنتها أرانشا وابنها ليو، اللذين يلعبان كرة القدم في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.

وعما إذا كان طفلاها سيحترفان كرة القدم في المستقبل، تركت أرانشا سانشيز الباب مفتوحاً، وقالت: من يدري، سنرى، أهم شيء هو أنهما يستمتعان باللعب، ولم يعد التنس يلعب دوراً حقيقياً في حياة أرانشا سانشيز الفائزة بألقاب أربع من بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى سابقاً.

وقالت اللاعبة السابقة، التي كانت منافسة كبيرة للأسطورة الألمانية شتيفي جراف في التسعينيات من القرن الماضي: أنظر إلى النتائج فقط، أصبحت الآن مجرد أم. الحياة قصيرة للغاية.

وتم توجيه الدعوة إلى أرانشا سانشيز لحضور فعاليات بطولة هامبورج للتنس «ضيفة شرف» في البطولة، التي فازت بها في أعوام 1993 و1994 و1996 وقالت أرانشا سانشيز: كانت بطولة هامبورج من البطولات المفضلة لي خلال مسيرتي الرياضية.