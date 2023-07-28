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الرياضي

«الكفة متعادلة» بين «مدربي العقدين» في «أدنوك للمحترفين»

«الكفة متعادلة» بين «مدربي العقدين» في «أدنوك للمحترفين»
29 يوليو 2023 01:38

معتصم عبدالله (دبي)

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تتساوى الكفة بين جيل العقدين الخامس والسادس لمدربي أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، في موسمه الجديد 2023- 2024، والذي ينطلق 18 أغسطس المقبل، في ظل وجود 7 مدربين تخطت أعمارهم حاجز الـ 50 عاماً، مقابل 7 مدربين في الأربعينيات.
ويقود الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدرب الجديد لفريق الوحدة، قائمة «المخضرمين» في الموسم الجديد بـ 58 عاماً، ليكون أكبر مدربي «دورينا» سناً، مقابل 40 عاماً فقط للصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل الجديد.
وتضم قائمة «المخضرمين» من مدربي «دورينا» التي يقودها موسيماني «58 عاماً»، السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، والوطني محمد الجالبوت مدرب الإمارات «55 عاماً»، الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة «54 عاماً»، الهولندي فرانك دي دبور مدرب الجزيرة صاحب الـ 53 عاماً، والصربي جوران توفيجيدزيتش مدرب النصر المنتقل من عجمان «51 عاماً»، والهولندي ألفريد شرودر مدرب العين بـ 50 عاماً.
في المقابل، تشمل قائمة «المدربين الشباب» الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل بـ 40 عاماً، الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح صاحب الـ 42 عاماً، الصربي ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي «44 عاماً»، عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان «45 عاماً»، الصربي زيلكو ماركوف مدرب حتا «46 عاماً»، الإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء «47 عاماً»، والبرازيلي كايو زاناردي مدرب عجمان بـ 49 عاماً.
وتمسكت 3 من أندية «دوري أدنوك للمحترفين» بمدربيها، من خلال استمرار الروماني كوزمين مع الشارقة، والوطني عبدالعزيز العنبري في القيادة الفنية لخورفكان، والإيراني فرهاد مجيدي مع اتحاد كلباء، فيما جدد الإمارات الصاعد حديثاً إلى «المحترفين» ثقته في مدربه الوطني محمد الجالبوت.
وفضل ناديا النصر وعجمان التعاقد مع مدربين سبق لهم العمل في الدوري، بتعاقد الأول مع الصربي جوران تو توفيجيدزيتش مدرب عجمان السابق، و«البرتقالي» مع البرازيلي كايو زاناردي مدرب البطائح الأسبق.
وضمت قائمة المدربين الجدد في «دورينا» 8 أندية شملت العين، الوحدة، الجزيرة، بني ياس، الوصل، شباب الأهلي، حتا، البطائح.

دوري أدنوك للمحترفين
بيتسو موسيماني
كايو زاناردي
فرانك دي بور
فرهاد مجيدي
ماركو نيكوليتش
أولاريو كوزمين
ميلوش ميلوييفيتش
عبدالعزيز العنبري
ميريل رادوي
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