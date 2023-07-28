بالفوز على الكويت.. الوحدة يدشن «البطولة العربية» بالبداية القوية

مراد المصري (دبي) حقق الوحدة الفوز على الكويت الكويتي 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، باستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز، في مدينة أبها السعودية، ليستهل «العنابي» مشواره بثلاث نقاط مستحقة، في افتتاح المجموعة الرابعة، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، على أن يلتقي في الجولة الثانية، يوم الاثنين المقبل، مع شباب بلوزداد الجزائري الذي خسر أمام الرجاء المغربي 1-2. وسبق «ضربة البداية»، وقوف الفريقين دقيقة حداداً على وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، كما رفع لاعبو الفريق الكويتي لافتة تحمل عبارة التعزية لقيادة وشعب الإمارات. دفع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الوحدة، بتشكيلة ضمت محمد الشامسي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع روبن، لوكاس بيمينتا، وعلاء الدين زهير وعبدالله الكربي، وفي الوسط كريستيان جوانكا، وأحمد نور الله وآلان، وفي المقدمة طحنون الزعابي وفاكوندو وجواو بيدرو. غابت الخطورة تماماً من جانب «العنابي» في الشوط الأول، وتكفل الحارس محمد الشامسي بالتصدي لمحاولات المنافس الكويتي. وفي الشوط الثاني، ارتفع نسق الأداء من الوحدة الذي وصل إلى مرمى منافسه، وهدد بالتسديدات القوية من خارج المنطقة، واقتنص هدف التقدم، بعد تمريرة ذكية من أحمد نور الله إلى سهيل المنصوري الذي انطلق خلف المدافعين وسدد الكرة داخل المرمى في الدقيقة 72. وعزز الوحدة تقدمه بالهدف الثاني، عن طريق جواو بيدرو الذي سدد كرة تصدى لها الحارس، ليتابعها برأسية داخل الشباك في الدقيقة 77، وقلص فريق الكويت الفارق بهدف أحمد الظفيري في الدقيقة 92. وافتتح الرجاء المغربي حملة الدفاع عن لقب البطولة، بحسم «الديربي المغاربي» أمام جاره شباب بلوزداد الجزائري بصعوبة 2-1، ضمن المجموعة الرابعة. كان بلوزداد البادئ بالتسجيل عبر معاذ حداد «9»، ورد الرجاء بهدفين للجزائري يسري بوزوق «57 من ضربة جزاء» وبوشعي عراسي «94». وفي المجموعة الثالثة، استهل الزمالك المصري مشواره بفوز كبير على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة، سجلها التونسي سيف الدين الجزيري «26» وأحمد سيد زيزو «43» والبديل سيد عبدالله نيمار «56 و64».