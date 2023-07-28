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الرياضي

تقاعد «أديار» بطل «الديربي» و«الكينج جورج»

تقاعد «أديار» بطل «الديربي» و«الكينج جورج»
28 يوليو 2023 18:50

 
دبي (الاتحاد)

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غادر أديار الفائز بشكل مبهر في «الديربي الإنجليزي»، وواصل التألق ليصبح الأول منذ جده جاليليو، في الفوز بسباق كينج جورج في العام نفسه، مضامير السباقات، بعد إحالته للتقاعد.
وحقق جواد الإنتاج المحلي في جودلفين، والمنحدر من نسل «فرانكل»، الفوز بالسباق الكلاسيكي في أبسوم بفارق 4.5 طول، قبل أن ينطلق بقوة إلى فوز آخر بفارق كبير، بمضمار أسكوت في كينج جورج، بإكماله «الثنائية».
وأضاف «أديار» اسمه إلى قائمة من الخيول الرفيعة التي تضم نيجنيسكي، ميل ريف، شرجار، نشوان، جنراس، لم ترى، والمذكور آنفاً جاليليو، ويتم الإعلان عن خطط «أديار» في مزارع الإنتاج في وقت لاحق.

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