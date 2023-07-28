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الرياضي

محرز ينتقل إلى الأهلي السعودي

محرز ينتقل إلى الأهلي السعودي
28 يوليو 2023 17:09

 
لندن (أ ف ب) 

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أعلن نادي أهلي جدة العائد حديثاً إلى الدوري السعودي لكرة القدم، تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري رياض محرز المتوج الموسم المنصرم مع مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا.
نشر النادي السعودي عبر حسابه على «تويتر» فيديو يظهر فيه الجزائري يرتدي قميص الفريق مرفقاً بعبارة «انتهى الانتظار، رياض حقيقة»، بعد خمسة مواسم في السيتي حقق خلالها 11 لقباً، وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 30 مليون جنيه استرليني «38.6 مليون دولار».
نقل بطل إنجلترا عن اللاعب قوله «أتيت إلى سيتي للفوز بالألقاب والاستمتاع بكرة القدم، وقد حققت كل ذلك وأكثر.
تابع أفضل لاعب في إنجلترا عام 2016 «أمضيت 5 أعوام لا تُنسى مع هذا النادي، وعملت الى جانب لاعبين مذهلين، جماهير رائعة والمدرب الأفضل في العالم».
وبات محرز ثالث صفقة للقطب الثاني لمدينة جدة، بعد صفقتين من الدوري الإنجليزي، هما حارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي القادم من تشيلسي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو المنضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ليفربول.
وانضم محرز إلى مانشستر سيتي صيف 2018 قادماً من ليستر سيتي الذي تُوج معه بطلاً للدوري عام 2016، بعد أن أسهم في صعوده إلى الدوري الممتاز عام 2014، بعد ستة أشهر من انتقاله إلى صفوفه.
وأسهم محرز في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري أربع مرات أعوام 2019 و2021 و2022 و2023، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، وكأس الرابطة المحلية ثلاث مرات أعوام 2019 و2020 و2021، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين عامي 2019 و2023.
خاض 236 مباراة مع السيتي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 78 هدفاً وصنع 59.
دولياً، تُوج محرز بطلا لكأس الأمم الأفريقية مع الجزائر عام 2019 في مصر.
بدأ اللاعب المولود في فرنسا مسيرته الاحترافية مع فريق كامبيه عام 2009، قبل أن ينتقل إلى لوهافر في العام التالي، وثم الى ليستر في 2014.

مانشستر سيتي
الأهلي السعودي
رياض محرز
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