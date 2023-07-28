«الأبيض» يبدأ «معسكر التعارف» بـ 26 لاعباً



معتز الشامي (دبي)



يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، معسكره المغلق في النمسا، صباح السبت، بعد توافد جميع اللاعبين الذين اختارهم الجهاز الفني، من معسكرات الأندية في المدن الأوروبية بين ألمانيا وإسبانيا والتشيك وغيرها، باستثناء لاعبي الوحدة الذي يشارك حالياً في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

ويضم «الأبيض» 26 لاعباً للتجمع الحالي، هم خالد عيسى، بندر الأحبابي، يحيى نادر، أحمد برمان «العين»، علي خصيف، عبدالله إدريس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، علي مبخوت «الجزيرة»، عادل الحوسني، شاهين عبدالرحمن، خالد الظنحاني، الحسن صالح، ماجد راشد، ماجد سرور «الشارقة»، عبدالرحمن صالح، يوسف المهيري، علي سالمين، كايو كانيدو، علي صالح، فابيو دي ليما «الوصل»، وليد عباس، يحيى الغساني «شباب الأهلي»، عبدالسلام محمد، أحمد عامر «اتحاد كلباء» بلال يوسف «عجمان»، ويعد المعسكر هو الأول لـ «الأبيض»، تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، الذي تولى المسؤولية مطلع يوليو الجاري، خلفاً للأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

من ناحية أخرى، وصلت بعثة المنتخب الأولمبي إلى النمسا، وتستقر في مقر إقامة معسكر المنتخب الأول، حيث يهدف الجهاز الفني إلى التعرف على جميع اللاعبين، في إطار خطة «إحلال وتجديد» يتم تطبيقها لاحقاً.

ويأمل بينتو في اختيار عناصر يمكنها أن تكون إضافة فنية قوية في تشكيلة المنتخب الأول، من بين أبرز المواهب بجيل «الأبيض الأوليمبي»، في ظل خطة المدرب لتكوين فريق قادر على المنافسة القارية، حيث يستعد «الأبيض» للمشاركة في كأس آسيا الذي تنظمه الدوحة في يناير المقبل، ومشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعلى الجانب الآخر، يعتمد جهاز المنتخب على الجوانب التكتيكية، والتي ستكون خلال التدريبات المسائية في النمسا، بالإضافة إلى الفقرات البدنية، مع محاولة الترتيب لخوض «تقسيمة» يشارك فيها جميع اللاعبين، للوقوف على مستوياتهم، ومدى استيعاب طريقة اللعب التي يرغب المدرب في تطبيقها.

فيما سيكون المعسكر المقبل أواخر أغسطس المقبل، وحتى 10 سبتمبر، بهدف خوض تجربتين دوليتين، ويتوقع أن يشهد بعض التغييرات في قائمة المنتخب، حيث يترك البرتغالي بينتو للجولتين الأولى والثانية من الدوري، الكلمة الأخيرة في تحديد أجهز العناصر القادرة على لفت أنظار الجهاز الفني، للدخول في تشكيلة التجمع الدولي المقبل.

من جانبه، أكد ياسر سالم مدير المنتخب، أن بينتو يرغب في التعرف عن قرب على أبرز العناصر الدولية، صاحبة الخبرة والمهارة، قبل أن يتابع مباريات الدوري عن قرب، والذي ينطلق 18 أغسطس المقبل، حيث يكون باب المنتخب مفتوحاً أمام جميع اللاعبين، ليتم استدعاء الأجهز بينهم، ولفت إلى أن الجهاز الفني يضع قائمة موسعة تضم ما يصل إلى 35 لاعباً، يمكن الاختيار بينهم، بالإضافة إلى أي عناصر جديدة، يمكن أن تفرض نفسها، من خلال أدائها بالدوري في الفترة المقبلة.

ويسعى بينتو لتجهيز القوة الهجومية الضاربة لـ «الأبيض»، خاصة علاج مشكلة «العقم التهديفي» الذي عانى منه المنتخب في التصفيات الأخيرة، عندما كان البرتغالي مدرباً لمنتخب كوريا الجنوبية.