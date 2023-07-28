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الرياضي

إيطاليا وتركيا «دمج الملف» لتنظيم «يورو 2032»

إيطاليا وتركيا «دمج الملف» لتنظيم «يورو 2032»
28 يوليو 2023 16:31

 
باريس (أ ف ب) 

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تقدّمت إيطاليا وتركيا بطلب لدمج ملفيهما لاستضافة كأس أوروبا 2032 في كرة القدم، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي.
وقالت الهيئة القارية إنها «تلقت طلبًا» من اتحادي كرة القدم الإيطالي والتركي «لدمج الملفين المنفصلين في عرض واحد مشترك».
في عام 2021، فتح الاتحاد الباب أمام تقديم الملفات لاستضافة نسختين متتاليتين من البطولة الأوروبية، في 2028 و2032.
دخلت تركيا، التي خسرت أمام ألمانيا لاستضافة «يورو 2024»، المنافسة لكلا النسختين، بينما قررت إيطاليا تقديم ملف لعام 2032 فقط.
قالت الهيئة «سيعمل اليويفا الآن مع الاتحادين الإيطالي والتركي لضمان أن الوثائق التي سيتم تقديمها لملفهما المشترك متوافقة مع شروط الترشح».
وأضاف «إذا امتثل الملف المشترك لهذه الشروط، يتم تقديمه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الاجتماع المقرر عقده في 10 أكتوبر، حيث سيتم تعيين الملفين لعامي 2028 و2032».
تتنافس تركيا لنسخة 2028 مع ملف خماسي مشترك يضم إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
استضاف ملعب أتاتورك في إسطنبول هذا العام نهائي دوري أبطال أوروبا.
أما إيطاليا، بطلة أوروبا، فهي المرشحة الوحيدة لاستضافة «يورو 2032»، وسبق لها أن استقبلت النهائيات القارية على أرضها مرتين في 1968 و1980. كان الملعب الأولمبي في روما أحد الملاعب التي استضافت مباريات في النسخة الأخيرة عام 2021 والتي أقيمت في عدة بلدان، ويشارك 24 منتخباً في كل من نسختي 2028 و2032.

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