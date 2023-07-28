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الرياضي

«قطر ماسترز» ضمن روزنامة «السباق إلى دبي»

«قطر ماسترز» ضمن روزنامة «السباق إلى دبي»
28 يوليو 2023 15:30

 
دبي (الاتحاد)

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أعلنت جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، أن بطولة البنك التجاري قطر ماسترز ضمن «روزنامة» جدولها العالمي لموسم 2023، على أن تقام خلال أكتوبر المقبل، بجوائز 3.25 مليون دولار.
تعود بطولة البنك التجاري قطر ماسترز إلى نادي الدوحة للجولف من 26 إلى 29 أكتوبر، من أجل «النسخة 26» للحدث الذي يعتبر واحداً من أقدم وأهم البطولات في المنطقة.
والبطولة القطرية، الحدث الأخير في «روزنامة» البطولات المنتظمة لموسم 2023، حيث يُقدم للاعبين الفرصة الأخيرة لتأمين بطاقات جولة دي بي ورلد الخاصة بهم للموسم المقبل 2024، من خلال تصنيفهم النهائي في ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم، مما يجعلها مهمة غاية للاعبين بكسب آخر النقاط المتاحة، كما تشكل فرصة التأهل إلى بطولة تحدي نيدبانك للجولف الذي يستضيفه جاري بلاير من 9 إلى 12 نوفمبر في جنوب أفريقيا.
يختتم موسم 2023، بإقامة جولة دي بي ورلد، في عقارات جميرا للجولف بدبي، من 16 إلى 19 نوفمبر، وتضم أفضل 50 لاعباً من المتاحين وفق ترتيب «السباق إلى دبي».

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