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الرياضي

«الرياضي للتعليم» يبحث تطوير «الألعاب المدرسية»

«الرياضي للتعليم» يبحث تطوير «الألعاب المدرسية»
28 يوليو 2023 14:44

أبوظبي (الاتحاد)

بحث الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، أمين عام الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، والمهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم، سبل تطوير الألعاب المدرسية في العام الدراسي المقبل.
وناقش الاجتماع أيضاً استغلال إمكانات مؤسسة الإمارات للتعليم، في تطوير ودعم الرياضة المدرسية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، والتي تهدف إلى تأهيل 30 لاعباً للأولمبياد، انطلاقاً من تأهيل النشء في هذه المرحلة الدراسية المبكرة. 

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وصرح الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، أن الاتحاد يعقد اجتماعات دورية مع كافة الشركاء الاستراتيجيين، لدعم وتطوير التعاون فيما بينهم، للوصول بالرياضة المدرسية والجامعية إلى أفضل المستويات، وتمثيل الدولة التمثيل المشرف في كافة المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، مشيداً بالدور الحيوي والفعال لمؤسسة الإمارات للتعليم التي تسخر كافة إمكاناتها في خدمة الرياضة المدرسية.
حضر اللقاء علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحادين العربي والإماراتي للرياضة الجامعية، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية.

الإمارات
الهيئة العامة للرياضة
الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي
مؤسسة الإمارات للتعليم
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