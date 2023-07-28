3 لاعبين يمثلون الإمارات في «الألعاب الجامعية»



شانجدو (وام)



تشارك الإمارات في «النسخة 31» من دورة الألعاب الرياضية الجامعية «يونيفيرسياد»، التي انطلقت اليوم في مدينة شانجدو بالصين، وتستمر إلى 8 أغسطس المقبل.

وتضم البعثة 3 لاعبين يشاركون في منافسات ألعاب القوى والمبارزة، هم نورة البريكي وخليفة الزرعوني في المبارزة، وحمد اليحيائي في سباق 800 متر عدو، ومعهم إبراهيم مختار، رئيس النشاط الرياضي في جامعة الإمارات، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي رئيساً للوفد، وحسام عياد إدارياً.

ويشارك علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحادين العربي والإماراتي للرياضة الجامعية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، والتي تعقد على هامش الدورة.

وتشهد الدورة مشاركة 11 دولة عربية، هي الإمارات والسعودية وعُمان وقطر والعراق والكويت ولبنان وسوريا وفلسطين والجزائر وليبيا.

وأكد علي مسري أهمية مشاركة الإمارات في الدورة، كونها تضم مجموعة كبيرة من اللاعبين الواعدين من طلبة الجامعات حول العالم.

وقال: تحظى الدورة باهتمام عالمي كبير، ويلتقى فيها الرياضيون من جميع أقطار العالم، لتحقيق أفضل النتائج على صعيد المنافسة، كما أنها فرصة للتعارف والاطلاع على ثقافات مختلفة واكتساب خبرات متنوعة.

وأشار إلى أن الإمارات تشارك في لعبتين تحظيان باهتمام كبير، وهما المبارزة وألعاب القوى، وبلاعبين واعدين من الأبطال بالفعل في رياضتهم، وسبق أن حققوا العديد من الإنجازات والألقاب، وتم اختيارهم ليكونوا خير ممثلين للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي في الدورة.