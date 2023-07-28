سكيك ويوسف يتألقان في «عربية الجولف»



الدار البيضاء (الاتحاد)



قدم خالد يوسف وأحمد سكيك لاعبا منتخب الجولف أداءً رائعاً في الجولة الأولى من «النسخة 42» للبطولة العربية على مستوى الفردي، والتي تقام في الدار البيضاء، بمشاركة أكثر من 50 لاعباً من نجوم اللعبة، يمثلون 13 دولة.

وتصدرت المغرب الجولة الأولى بـ 211 ضربة «5 ضربات» تحت المعدل، وتبعها مصر 219 ضربة «3 ضربات» فوق المعدل، وقطر 223 ضربة «7 ضربات» فوق المعدل، وتونس 224 ضربة «8 ضربات» فوق المعدل، وجاءت الإمارات خامساً 225 ضربة «9 ضربات» فوق المعدل.

وأسفرت منافسات الفردية عن تصدر المغربي المهدي فاكوري، وله «3 ضربات» تحت المعدل، وتقاسم 4 لاعبين المركز الثاني «ضربتان» تحت المعدل، وهم المصري عيسى أبو العلا، ونجما منتخبنا خالد يوسف وأحمد سكيك، والخامس البحريني دعيج خليفة، ولاعبنا الشاب راشد العمادي «13 ضربة» فوق المعدل وزميله الشاب محمد سكيك «15 ضربة» فوق المعدل.



وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الأولى، إلى جانب المغرب والسعودية ويمثلنا في البطولة أحمد سكيك وخالد يوسف والشابان راشد العمادي ومحمد سكيك، ووفق نظام بطولات الجولف تحتسب أفضل نتائج 3 لاعبين من الفريق الذي يتكون من 4 لاعبين.

ووسط أجواء الأسرة الواحدة أقيم حفل الافتتاح، بحضور العديد من المسؤولين في الدار البيضاء، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وماجد السرور الأمين العام للاتحاد العربي، واللواء عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي.

ونقل ماجد السرور تحيات وتمنيات ياسر الرميان رئيس الاتحاد العربي بالتوفيق والنجاح لهذا الحدث العربي، ووجه شكره إلى المغرب على تنظيم البطولة.