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الرياضي

بنزيمة: «مجرد بداية»

بنزيمة: «مجرد بداية»
28 يوليو 2023 14:12

 
الرياض (د ب أ)


أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيمة، عن سعادته بقيادة اتحاد جدة السعودي لتحقيق الفوز في أول مباراة له مع الفريق.
وقاد بنزيمة فريق الاتحاد للفوز على الترجي التونسي بنتيجة 1-2، في المباراة التي جرت بينهما «الخميس»، في مستهل مشواره بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2013، حيث سجل هدفاً وصنع آخر.
وقال بنزيمة في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن الفريق قادم من فترة تدريب شاقة في معسكره قبل انطلاق البطولة، لافتاً إلى أن أداء الفريق مجرد بداية، وسيرتفع المستوى خلال المباريات المقبلة. 

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وأشاد بنزيمة بجماهير الاتحاد التي تواجدت في ملعب اللقاء، معرباً عن أمله في أن يقدم وزملاءه كل ما يسعدهم ويحقق تطلعاتهم.

 

السعودية
بطولة الأندية العربية الأبطال
الاتحاد السعودي
الترجي التونسي
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