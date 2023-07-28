«حُكم» يواجه تحدي «كينج جورج»



محمد حسن (دبي)



يخوض الجواد «حُكم» نجم شادويل، يوم السبت، مواجهة قوية على لقب سباق كينج جورج وكوين إليزابيث ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2400 متر، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق الذي يُقام بمضمار أسكوت البريطاني العريق.

ويسعى ممثل شادويل، بإشراف أوين بوروز، وقيادة جيم كرولي، الفائز بلقب بريجادير جيرارد ستيكس للفئة الأولى بمضار سانداون في مايو الماضي، لمواصلة التألق وإضافة هذا اللقب إلى رصيده، خاصة أن أرضية الأمطار في مصلحته، بعد هطول الأمطار، وتحول الأرضية إلى «لينة».

ومن الخيول المتحدية في نسخة هذا العام من السباق الرفيع، أسماء لامعة مثل «إميلي أبجون»، بإشراف جون وثادي جوسدن، وقيادة فرانكي ديتوري، وهي بطلة كورونيشن كب للفئة الأولى، بجانب «بايلدرايفر» حامل لقب نسخة العام الماضي.

وربما تأتي الخطورة «أوجوست رودان» بإشراف إيدين أوبراين، وقيادة ريان مور، بعد الأداء القوي الذي قدمه في مضمار إبسوم داونز، وأهله لانتزاع لقب «الديربي» الإنجليزي.

أثبت سباق الكينج جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس، عن حق مكانته جوهرة منتصف الصيف، في تاج المسافات المتوسطة، وشهد صفوة الخيول من الجيل الكلاسيكي، ينافسون الخيول الأكبر سناً في ملحمية منذ تدشينه عام 1951، ويوصف السباق بأنه «سباق القرن».

ويحظى حفل سباقات السبت الذي يتألف من 8 سباقات، للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة قوية لخيول الإمارات، في مضمار آسكوت الشهير الذي يعد معقل السباقات الملكية البريطانية.

ونالت الخيول بألوان جودلفين شرف الفوز بلقب الكينج جورج 5 مرات من قبل، حيث تمكن «سوين» من الظفر باللقب مرتين عامي 1997 و1998، و«ديلامي» في عام 1999 ثم «دوين» عام 2004، وآخر بطل هو الإماراتي «أداير» لجودلفين في عام 2021.

وتضم قائمة الشرف الإماراتية كلاً من «متوتو» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«نشوان» للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 1989، و«بيلميز»، 1990، و«أوبرا هاوس» عام 1993، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وهناك «كينجز ثييتر» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 1994، «لم ترى» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، 1995، و«تغرودة» لشادويل، 2014، و«بوستبوند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في 2015، و«بويتس وورد» لسعيد سهيل، وبإشراف مايكل ستاوت في 2018.