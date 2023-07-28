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الرياضي

سيفيري ونياكاتي «البصمة الأولى» مع بني ياس

سيفيري ونياكاتي «البصمة الأولى» مع بني ياس
28 يوليو 2023 14:01

 
معتصم عبدالله (دبي)

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احتفل الفرنسي يوسف نياكاتي، والألباني تاولانت سيفيري بـ «البصمة» التهديفية الأولى، في مشوارهما الجديد مع بني ياس، في المباراة الودية التي جمعت «السماوي» بفريق سلوفان جالانتا السلوفاكي 4-0، ضمن المعسكر الإعدادي لبني ياس المقام حالياً بالمجر.
وافتتح يوسف نياكاتي التسجيل لبني ياس في الدقيقة 13، قبل أن يضيف «الوافد الجديد» والدولي الألباني تاولانت سيفيري الهدفين الثاني والثالث على التوالي في الدقيقتين 17 و21، فيما أحرز محمد المنهالي الهدف الرابع في الدقيقة 35.
وانضم الثنائي يوسف نياكاتي وتاولانت سيفيري مؤخراً إلى قائمة «السماوي»، وهما أحدث الصفقات، بعد انتقال الأول، في صفقة انتقال حر قادماً من الاتفاق السعودي، والثاني من فورسكلا بولتافا الأوكراني، قبل ظهورهما الرسمي الأول في ودية «السماوي» الأولى أمام إيتو جيوري المجري، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وخاض بني ياس 4 مباريات في معسكره الحالي بالمجر، استهلها بالخسارة أمام زلاتي مورافسي 0-1، وفاز في الثانية على فيسوبريم المجري 2-1، وتعادل في الثالثة مع إيتو جيوري المجري 0-0، ليعود ويكسب في الودية الرابعة أمام سلوفان جالانتا السلوفاكي 4- صفر. 

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