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الرياضي

دورتموند يتألق بـ «نصف درزن»

دورتموند يتألق بـ «نصف درزن»
28 يوليو 2023 12:20

 
سان دييجو (د ب أ)

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اكتسح بوروسيا دورتموند الألماني مضيفه سان دييجو لويال الأميركي 6 -صفر، في المباراة الودية التي جمعت بينهما في سان دييجو، وانتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند وصيف الموسم الماضي لـ «البوندسليجا»، بهدفين حملا توقيع البلجيكي الشاب جوليان دورانفيل في الدقيقة الثانية، ويوسوفا موكوكو في الدقيقة 27.
وفي الشوط الثاني، أحرز ماركو رويس الهدف الثالث في الدقيقة 60، وبعدها بدقيقتين أضاف البلجيكي توماس مونيير الهدف الرابع، ثم سجل الإيفواري سباستيان هيلير الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 68، وتكفل بول فيليب بيسونج بتسجيل الهدف السادس قبل دقيقة واحدة من النهاية.

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