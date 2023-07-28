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«فورمولا بلجيكا» تحت «تهديد الإلغاء»!

«فورمولا بلجيكا» تحت «تهديد الإلغاء»!
28 يوليو 2023 12:19

 
بروكسل (د ب أ)


ألمح البريطاني جورج راسيل سائق مرسيدس، إلى إمكانية إلغاء سباق جائزة بلجيكا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، بسبب الطقس السيئ. 

وتساقطت الأمطار بغزارة على مضمار فرانكورشان، ومن المتوقع استمرار الوضع على ما هو عليه طوال نهاية الأسبوع.
ورغم أن الأرصاد الجوية تشير إلى تحسن الطقس يوم الأحد، لكن هناك مخاوف من أن يتعرض المضمار الذي يستضيف سباق السرعة «السبت»، من أضرار بالغة نتيجة للطقس السيئ.
ويعتقد أن القائمون على بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، يبحثون عن إجراء تغييرات محتملة في الجدول الزمني لسباق الجائزة الكبرى، وبكل تأكيد سيتأثر قرار الاتحاد الدولي لسباقات السيارات «فيا» بشأن إمكانية إقامة السباق على المضمار المبلل بالمياه، بوفاة السائق الشاب ديلانو فان هوف على مضمار سبا فرانكورشان في وقت سابق من الشهر الجاري.
ولقى السائق الهولندي الشاب البالغ «18 عاماً»، مصرعه في السباق البلجيكي ضمن بطولة أوروبا الإقليمية لـ «الفورمولا»، بعد أن تسببت الأمطار في تعرضه لحادث مأساوي في الأول من يوليو الجاري. 

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وقال راسيل «25 عاماً» مدير جمعية سائقي سيارات سباقات الجائزة الكبرى: «من الواضح أن إلغاء السباق ليس مثالياً لأي شخص، لكننا لا نريد أن نرى حادثة ضخمة أخرى مثل تلك التي رأيناها للتو».
وأضاف «الظروف آمنة ومناسبة بما يكفي للقيادة لسيارة واحدة خلال سباق «الفورمولا-1»، لكن عندما يكون لديك 20 سيارة على المسار الصحيح في وقت واحد، فإن أي شخص بدءاً من المركز الثالث لا يمكنه الرؤية من على بعد 20 أو 30 أو 40 متراً». 

وقال «ليس هناك رؤية على الإطلاق، الأمر يشبه القيادة على الطريق السريع تحت المطر الغزير، وتقليب مساحات الزجاج الأمامي، هذا ما تشعر به في قمرة القيادة». 

وأضاف «أشعر بالخوف أيضاً بعض الشيء بالنسبة للفئات الصغيرة، أعتقد حقاً أنه لا ينبغي أن يتواجد خلال سباقات «فورمولا-3»، 30 سيارة في وقت واحد في أي وقت، حتى خلال الطقس الجاف، أشعر أنها مسألة وقت قبل وقوع حادث كبير هناك أيضاً».

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