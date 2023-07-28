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الرياضي

9 رياضيين يمثلون الإمارات في «الألعاب الفرانكفونية»

9 رياضيين يمثلون الإمارات في «الألعاب الفرانكفونية»
28 يوليو 2023 11:30

 
دبي (الاتحاد)

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تشارك الإمارات ممثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية في «النسخة التاسعة» من دورة الألعاب الفرانكوفونية التي تقام في كينشاسا عاصمة الكونغو، بمشاركة 3000 رياضي من 66 دولة، وبدأت المنافسات اليوم «الجمعة»، وتستمر إلى 6 أغسطس المقبل، حيث تخوض الإمارات غمار الدورة في 3 رياضات هي الجودو، وتنس الطاولة، وألعاب القوى بإجمالي 9 رياضيين في الألعاب الثلاث.
ويترأس الوفد المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، ويضم أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية مديراً للوفد، واللاعبين علي البدواوي، وسالم البلوشي، وسلطان عبدالله، ومهرة سالم، وفاطمة البلوشي «ألعاب القوى»، وخالد رضا، ومنصور جمعة، وسعيد النقبي «الجودو»، ومحمد محمود « تنس الطاولة».
وأكدت المهندسة عزة بنت سليمان أهمية كتابة فصل جديد من الإنجازات المشرفة لدولة الإمارات في المحافل الرياضية، من خلال مشاركات اللجنة الأولمبية الوطنية على المستويات كافة، وإعلاء راية الوطن أمام العالم بمختلف ثقافاته ولغاته؛ انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بضرورة استثمار جميع الأحداث الرياضية في زيادة مستوى صقل الرياضيين، وتحقيق عنصر الاستفادة من كل مشاركة، مع تطبيق استدامة الإنجازات، والعمل على جعلها نهجاً متبعاً أمام الرياضيين من أبناء الدولة.
وأشارت إلى أن المشاركة في دورة الألعاب الفرانكفونية، جاءت بعد توصية وزارة الخارجية، للتواجد في هذا المحفل الرياضي، بما يؤكد على مكانة الإمارات، والحرص على دعوة رياضييها للمشاركة في جميع المناسبات، تطبيقاً لمبادئ الخمسين، ولاسيما المبدأ السادس الذي ينص على أن ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة.
وتجمع الألعاب الفرانكوفونية كل 4 سنوات ما يقارب من 3 آلاف مشارك بين رياضي وفنان، ورياضي في المسابقات الثقافية والمنافسات الرياضية للألعاب، ولا تقتصر النشاطات على الطابع الرياضي فقط، بل تضم الدورة 7 مسابقات ثقافية، وهي الغناء والرقص والنحت والرسم والتصوير الفوتوغرافي والقصص والأدب واستضافت الرباط والدار البيضاء المغربيتين النسخة الأولى عام 1989 وباريس النسخة الثانية عام 1994، أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر عام 1997، وكيبيك بكندا عام 2001، ونيامي عاصمة النيجر عام 2005، وبيروت عام 2009، ونيس الفرنسية عام 2013، وأبيدجان عام 2017.

 

الإمارات
اللجنة الأولمبية الوطنية
الكونغو
ألعاب القوى
الجودو
تنس الطاولة
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