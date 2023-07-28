«البايرن» في «مفاوضات لندن» لضم كين



لندن (د ب أ)



ذكرت تقارير صحفية أن مسؤولون من بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، سافروا إلى لندن، في محاولة لإقناع دانييل ليفي رئيس مجلس إدارة توتنهام الإنجليزي، بالاستغناء عن هداف الفريق وقائد منتخب إنجلترا هاري كين.

وبحسب صحيفة «ذي تيليجراف»، تقدم بايرن ميونيخ بعرض قيمته 86 مليون جنيه استرليني لضم كين، ويحاول النادي «البافاري» الآن التوصل إلى اتفاق مع رئيس النادي الإنجليزي.

ووفقاً للتقرير ذاته فإن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي أيضاً اقترب من حسم صفقة كين، لكن يبدو أن بايرن ميونيخ هو الوجهة المفضلة لقائد منتخب إنجلترا.

على الجانب الآخر، أشارت صحيفة «ذي تايمز» إلى أن بايرن ميونيخ مهتم بضم الإسباني ديفيد دي خيا الحارس السابق لمانشستر يونايتد، وديفيد رايا لاعب برنتفورد.