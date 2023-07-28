اليوفي يكسب ميلان بـ «الترجيحية»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

فاز يوفنتوس الإيطالي على مواطنه ميلان 4-3 بركلات الترجيح، في مباراة ودية أقيمت في كارسون الأميركية «ولاية كاليفورنيا»، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

افتتح المدافع الألماني مالك ثياو التسجيل لميلان بكرة راسية، مستغلاً ضربة حرة مباشرة، رفعها الفرنسي ثيو فرنانديز داخل المنطقة «23»، وأدرك يوفنتوس التعادل بواسطة مدافعه البرازيلي دانيلو الذي استغل «دربكة» أمام المرمى «33».

وتقدم ميلان مجدداً عندما سجل له مهاجمه المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو هدفاً من كرة نصف طائرة «39»، ولكن يوفنتوس أدرك التعادل عبر مدافعه دانييلي روجاني بعد دقيقتين من نزوله مطلع الشوط الثاني.

واجرى المدربان تغييرات عدة عند الدقيقة 60، وشارك العديد من الشبان في صفوف الفريقين، وبقيت النتيجة على حالها، حتى خاض الفريقان ركلات الترجيح الذي تألق فيها حارس يوفنتوس كارلو بيسوليو الذي تصدى لثلاث ركلات لميلان مانحاً فريقه الفوز.