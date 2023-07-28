فوز وخسارتان لأنديتنا في «وديات سعودية»



مراد المصري (دبي)



حققت أنديتنا فوزاً وخسارتين، في ثلاث مباريات ودية، خاضتها في معسكراتها الخارجية، مع بدأ العد التنازلي لانطلاق الموسم الجديد.

تفوق شباب الأهلي على الوحدة السعودي 2-صفر في صربيا، فيما خسر اتحاد كلباء أمام الطائي 1-2 في سلوفينيا، وخورفكان أمام الأخدود بـ «ثنائية» في مصر.

وخرج «الفرسان» بمكاسب إيجابية من لقاء الوحدة، من خلال مواصلة فيدريكو كارتابيا تقديم المستوى المتميز الذي قاد من خلاله الفريق إلى حصد لقب «دوري أدنوك للمحترفين» الموسم الماضي، وافتتح التسجيل لفريقه، قبل أن يضيف «الوافد الجديد» مؤنس دبور هدفاً يعزز الثقة بقدراته الهجومية.

من جانبه، تعرض اتحاد كلباء للخسارة أمام الطائي، في مباراة حرص من خلالها المدير الفني فرهاد مجيدي، على تجربة الخطط الفنية، وإشراك أكبر عدد من اللاعبين، وسط مردود إيجابي من ألدو بارا صاحب الهدف الوحيد لـ «النمور».

وشهد اللقاء عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، في إطار متابعته لسير عمل أندية الشارقة في المعسكرات الخارجية.

وخسر «النسور» أمام الأخدود، في مباراة يسعى من خلالها المدير الفني عبدالعزيز العنبري للوصول إلى الانسجام المطلوب، قبل دخول المنافسات الرسمية، وذلك بعد التغييرات التي طرأت على الفريق خلال الصيف الحالي.