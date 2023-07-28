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الرياضي

«السماوي» يستعيد «الشهية التهديفية»

«السماوي» يستعيد «الشهية التهديفية»
28 يوليو 2023 10:35

أبوظبي (الاتحاد)

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استعاد بني ياس «الشهية التهديفية»، عندما حققها فوزاً كبيراً على سلوفان جالانتا السلوفاكي بـ «رباعية» ودياً في معسكر المجر.
واستهل «السماوي» المباريات الودية بالخسارة أمام زلات مورافيتش السلوفيني بهدف، والتغلب على فيسبوبريم المجري 2-1، والتعادل مع جيوري المجري من دون أهداف، ليأتي الحصاد الأكبر من الأهداف في التجربة الرابعة أمام سلوفان جالانتا.
وشهدت «الرباعية» افتتاح «الثنائي» الجديد تاولانت سيفيري ويوسف نياكاتي رصيدهما التهديفي، حيث سجل الألباني «ثنائية»، والفرنسي هدفاً، وأضاف محمد المنهالي الهدف الرابع.
ومن المقرر أن يلتقي «السماوي» مع الغرافة القطري يوم الأحد في الودية الخامسة.

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