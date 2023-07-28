نجل «الأسطورة ليبرون» ينجو من «الأزمة القلبية»



كاليفورنيا (رويترز)

نقلت شبكة «ئي.إس.بي.إن» عن مركز سيدارز-سيناي الطبي، قوله إن بروني نجل أسطورة كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس غادر المستشفى، ويقضي فترة نقاهة في منزله، وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، يوم الاثنين الماضي.

وكان جيمس الأب وجه الشكر إلى الجماهير على رسائل الدعم والمساندة لنجله بروني الذي أصيب بأزمة قلبية خلال التدريب مع فريق كرة السلة في جامعة جنوب كاليفورنيا.

وذكرت الشبكة يوم الثلاثاء الماضي نقلاً عن بيان لمتحدث باسم عائلة أسطورة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس، أن نجله بروني «18 عاماً» أصيب بأزمة قلبية يوم الاثنين، لكنه بات في حالة مستقرة.

وبعد الحادث، هرع الطاقم الطبي لعلاج بروني ونقلوه إلى مستشفى.

ونقلت الشبكة عن المستشفى قوله في بيان «بفضل الاستجابة السريعة والفعالة، من قبل الطاقم الطبي في جامعة جنوب كاليفورنيا، نجح بروني جيمس في تخطي أزمة قلبية مفاجئة، ووصل إلى المستشفى واعياً تماماً وسليماً وفي حالة مستقرة.

وأضافت «تمت رعاية جيمس على الفور، وغادر المستشفى لمنزله، حيث يقضي فترة نقاهة، نأمل في استمرار تقدمه، نشعر بالتفاؤل بسبب استجابته والدعم الكبير الذي يلقاه من أسرته والمجتمع».

وقال جيمس على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم تويتر «أريد أن أشكر عدداً لا يحصى من الأشخاص الذين أرسلوا رسائل الدعم والمساندة لعائلتي، أنا ممتن لكم كثيراً، أصبحت الأمور على ما يرام، كلنا في العائلة بخير، ونشعر بحبكم ومساندتكم، سيكون لدينا المزيد لنقوله، عندما نكون مستعدين، لكني أردت أن أبلغكم جميعاً أن هذا الدعم يعني لنا الكثير».

وكان ليبرون جيمس الأب، الذي يلعب في لوس أنجلوس ليكرز، ويعتبر أحد أفضل لاعبي كرة السلة على مر العصور، قد عبر عن اهتمامه باللعب يوماً ما إلى جوار نجله في دوري السلة الأميركي للمحترفين، قبل أن يسدل الستار على مسيرته.