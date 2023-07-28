جنوب أفريقيا ترفض كتابة التاريخ في «مونديال السيدات»!

ولنجتون (د ب أ)



سجل منتخب الأرجنتين هدفين في غضون 5 دقائق، لينتزع التعادل الثمين 2- 2 مع جنوب أفريقيا، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة، بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، المقامة حالياً بأستراليا ونيوزيلندا. وبدا منتخب جنوب أفريقيا في طريقه إلى أول انتصار على الإطلاق في بطولات كأس العالم للسيدات؛ بعدما تقدم بهدفين سجلتهما ليندا موتلهالو وثيمبي جاتلانا في الدقيقتين 30 و66، ولكن الأرجنتين خطف التعادل بهدفين سجلتهما صوفيا براون والبديلة رومينا نونيز في الدقيقتين 74 و79، ليخرج جنوب أفريقيا بنقطة التعادل، وهي الأولى له في النسخة الحالية من البطولة، والأولى له في مونديال السيدات بشكل عام، بعدما خسر مبارياته الثلاث في مشاركته الوحيدة السابقة، خلال نسخة 2019 بفرنسا.

ويحتل جنوب أفريقيا الآن المركز الثالث في المجموعة، بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأرجنتيني، الذي حصد أيضاً النقطة الأولى له في النسخة الحالية من البطولة.

وفقد منتخب جنوب أفريقيا جهود قائدته ريفيلو جين في الدقائق الأولى، بسبب الإصابة في كاحل القدم، ولكن الفريق لم يجد صعوبة كبيرة في التقدم على منافسه الأرجنتيني، حيث نجح في ضرب مصيدة التسلل الأرجنتينية، لتسجل موتلهالو الهدف الأول.

وبعد عدة فرص ضائعة، استغلت جاتلانا ارتباكا آخر في الدفاع الأرجنتيني، وسجلت الهدف الثاني لجنوب أفريقيا في منتصف الشوط الثاني، ولكن إيقاع المباراة تغير تماماً، بعدما سجلت براون هدف تجديد الأمل للأرجنتين بتسديدة من 23 متراً، ونجح «التانجو» في إدراك التعادل، ليكون التعادل الثالث له في تاريخ مشاركاته بمونديال السيدات، بعد تعادلين في نسخة 2019 بفرنسا؛ علماً بأن الفريق لم يحقق أي انتصار في مونديال السيدات على مدار أربع مشاركات في البطولة حتى الآن.