3 خيارات أمام «اليونايتد» لحل أزمة «الهداف»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يكثف مانشستر يونايتد الإنجليزي جهوده وتحركاته، من أجل ضم النجم الدانماركي الهداف راسموس هولوند لاعب أتلانتا الإيطالي هذا الصيف، رغم أن العرض الأول الذي قدمه «الشياطين الحمر» قُوبل بالرفض من جانب النادي الإيطالي.

وذكرت صحيفة التايمز أن «اليونايتد» على اقتناع بإمكانية الحصول على خدمات المهاجم الدانماركي، إذ يسعى الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لـ «اليونايتد» إلى التعاقد معه، بعد أن فشل حتى الآن في إقناع دانييل ليفي رئيس توتنهام بالاستغناء عن نجمه وهدافه هاري كين، فضلاً عن منافسة بايرن ميونيخ الألماني لـ «الشياطين الحمر» في الصفقة، وارتياح كين للعب في الدوري الألماني، بعيداً عن المنافسين الكبار لتوتنهام في الدوري الإنجليزي.

ويطلب أتلاتنا 86 مليون جنيه استرليني ثمناً لهذا المهاجم النرويجي الشاب «20 عاماً»، غير أن «اليونايتد» ليس على استعداد لدفع أكثر من 60 مليون جنيه استرليني.

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي قد تقدم بعرض ضعيف لا يتجاوز 43 مليون جنيه استرليني، وهو عرض يبتعد تماماً عن منافسة «اليونايتد» على ضم هولوند.

وقالت الصحيفة إن إدارة «اليونايتد» ترى أن اللاعب يحتاج إلى وقت طويل للتأقلم والتكيف مع متطلبات «البريميرليج» نظراً لصغر سنه، غير أن الصحيفة أكدت أن تين هاج بمقدوره أن يجعل من المهاجم نجماً من الطراز العالمي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة فشل إدارة «اليونايتد» في التوصل إلى اتفاق مع أتلانتا بشأن المهاجم، فإنها تفكر في الاتجاه نحو المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني «24 عاماً» لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني، أو الغاني محمد قدوس مهاجم أياكس أمستردام الهولندي، والذي يكمل 23 عاماً في 2 أغسطس المقبل.