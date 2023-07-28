بنزيمة.. هداف «عابر للقارات»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



وضع الفرنسي كريم بنزيمة «البصمة الأولى»، مع الاتحاد السعودي، خلال مباراته أمام الترجي التونسي في كأس الملك سلمان للأندية، وكان حاسماً مرتين الأولى بـ «الصناعة» والثانية بـ «التهديف».

وبعد أن تقدم الفريق التونسي بهدف في الدقيقة 26 أحرزه أسامة بوقرة، أدرك الاتحاد التعادل في الدقيقة 35 ، بعد تسديدة رائعة من بنزيمة بيمناه للزاوية البعيدة من المرمى، وكانت في طريقها إلى الشباك، إلا أن زميله المغربي عبد الرازق حمد الله اعترضها برأسه في الطريق، لتحول اتجاهها في الزاوية الأخرى، مسجلاً أول أهداف «الاتي»، ليتعادل الفريقان 1-1.

وفي الشوط الثاني، ارتدى بنزيمة الحاصل على الكرة الذهبية عام 2022 «ثوب الهدافين»، ونجح في التسجيل بنفسه في الدقيقة 55، وهو هدف الفوز بالمباراة 2-1، من تسديدة قوية بيمناه.

وأحسن الجمهور الاتحادي استقبال بنزيمة في بداية المباراة، وواصل تشجيعه خلالها وبعدها، وكان النجم الفرنسي - الذي ينحدر من أوصول جزائرية- عند حُسن ظن الجماهير، وكل محبيه في أنحاء العالم، فتألق وصنع وسجل في أول مباراة رسمية له مع فريقه العربي الجديد.

وتعليقاً على أداء بنزيمة في المباراة، قال موقع جول العالمي إن النجم الفرنسي المخضرم الذي يكمل في 19ديسمبرالمقبل 36عاماً، أثبت بعبوره للقارات، وانتقاله من ريال مدريد بقارة أوروبا إلى اتحاد جدة بقارة آسيا، أنه لم يفقد شيئاً من «حسه التهديفي» العالي، وتوقع له الموقع موسماً استثنائياً في الدوري السعودي.

ولم يكن بنزيمة الوافد الجديد الوحيد الذي شارك في المباراة مع الاتحاد، وإنما لعب أيضاً البرتغالي جوتا القادم من سلتيك جلاسجو.

ويلعب الاتحاد في المجموعة الأولى بالبطولة العربية، ومعه الترجي والصفاقسي التونسيان، والشرطة العراقي، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يقام بطريقة خروج المغلوب حتى النهائي.