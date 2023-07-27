صفية الصايغ وزهرة حسين تشاركان في بطولات «دولي الدراجات»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك صفية الصايغ، بطلة الدولة ولاعبة الطوافات العالمية، وزهرة حسين، اللاعبة المحترفة في الفريق القاري التابع لفريق الإمارات القابضة ADQ للمرة الأولى في سباق قاري للسيدات تابع للاتحاد الدولي للدراجات، وهو جولة الأميرة آنا فاسا، التي تقام في بولندا من 28 إلى 30 يوليو.

وقال فالنتينو فيلا مدير الفريق القاري التابع لفريق الإمارات القابضة ADQ: «يملك الفريق نهجاً متميزاً ومبتكراً، وبرنامجاً مصمماً بكل حرفية لرعاية وتحسين مهارات لاعبات رياضة ركوب الدراجات، مع ضمان تقدمهم ورفع أدائهم، من دون ضغوط، ويوفر هذا للاعباتنا المحترفات تجربة ثمينة من خلال المشاركة في كل من الطوافات العالمية وسباقات الفرق القارية على حد سواء».

تمثّل هذه المشاركة انطلاقة قوية لصفية، فيما يتعلق بتعزيز لياقتها البدنية واكتسابها معرفة دولية قبل بطولة العالم في جلاسكو خلال أغسطس القادم، ومن ناحية أخرى، تكون تجربة أولى قيّمة لزهرة، لاعبة الفريق القاري التابع لفريق الإمارات القابضة ADQ الإماراتي.

وقالت ماريا كاميلا جارسيا، رئيسة الاستراتيجية في فريق الإمارات القابضة ADQ: «تعد مشاركة صفية وزهرة المرتقبة في جولة الأميرة آنا فاسا، محطة فارقة لبرنامج تنمية المواهب الإماراتية التابع لفريق الإمارات القابضة ADQ للدراجات، وملتزمون بتعزيز نمو وتطوير المواهب المحلية فيما يتعلق برياضة ركوب الدراجات للسيدات، وإثبات قدراتهم على التنافس على الصعيد العالمي».

يذكر أن جولة الأميرة آنا فاسا تتكون من ثلاث مراحل، تبلغ مسافة الأولى 111 كيلومتراً، والثانية 123 كيلومتراً، بينما يبلغ طول المرحلة الثالثة، وهي سباق زمن فردي، 14 كيلومتراً.