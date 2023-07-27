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الرياضي

جشك يرتدي «الرقم 9» مع «العميد»

أحمد جشك
28 يوليو 2023 01:39

معتصم عبدالله (دبي)

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كشف النصر عن ارتداء أحمد جشك «الرقم 9»، في موسمه الأول مع «الأزرق»، بعد الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب «29 عاماً»، والمنتقل من شباب الأهلي، بعد إعارته إلى اتحاد كلباء في الموسم الماضي 2022- 2023.
ويخلف جشك الذي شارك في 11 مباراة في الدوري بقميص «النمور» في الموسم الماضي سجل خلالها هدفين، التوجولي بينل ملابا الذي ارتدى القميص رقم 9 في الموسم الماضي، من دون أن يحقق النجاح المطلوب، ومن قبله المهاجم عبدالله أنور، إضافة إلى أسماء أخرى في المواسم الماضية، من بينهم التشيلي روني فرنانديز، وفاندرلي، وإيدير لويس، وموريموتو، وروديجو كاريكا، وعبدالله قاسم.
من جهته، خسر «العميد» أمام الرياض السعودي 0-1، في التجربة الودية التي جمعت الفريقين ضمن معسكر «الأزرق» الإعدادي المقام حالياً في هولندا، وهي الخسارة الثانية للنصر، بعد الأولى أمام آيندهوفن 1-3، قبل فوزه في الودية الثانية على دوردريخت الهولندي 1-0.

أحمد جشك
النصر
العميد
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