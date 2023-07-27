«أبستارت» يطارد لقب كأس الوثبة في «مضمار شيبستو»

لندن (الاتحاد)

يستضيف مضمار شيبستو بالعاصمة الإنجليزية لندن، اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف «صفر إلى 75»، تحت مظلة النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا، برعاية مهرجان سموه العالمي.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته 4 آلاف جنيه استرليني، 10 من نخبة الخيول في بريطانيا، أبرزها الجواد «أبستارت كرو» لمالكته ليندا ريفز، بإشراف جيمس أوين بطل المدربين 5 مرات، والذي يسعى لمواصلة عروضه الجيدة، حيث سبق له الفوز ثلاث مرات، ويطارد اللقب الرابع «سوبر هاتريك».

وينافس على اللقب الفرس «لجين» لجون اليوت، وتريزا كينسي، بإشراف فيليب كولنجتون، وهي صاحبة التصنيف البالغ 75 رطلاً، و«بارمير انجل» صاحب التصنيف البالغ 73، للمالكة والمدربة مسز دي توماس، إلى جانب «جاهز» الذي حل ثانياً خلف رفيق إسطبله «أبستارت كرو» في برايتون، ويبلغ تصنيفه 67.

وقالت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة السباقات العربية: «يسر المنظمة المشاركة في هذا السباق، حيث إن أغلب المتسابقين من تربية بريطانية، ونشكر مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومضمار السباق في شيبستو، على دعمهم، لأن هذه السلسلة مهمة للغاية لمنافسينا على مستوى القاعدة».

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.