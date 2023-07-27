الوحدة يواجه الكويت في «أبطال العرب»

مراد المصري (دبي)

يستهل الوحدة، اليوم، مشواره في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بلقاء الكويت الكويتي، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الرابعة، وذلك بطموح البحث عن انطلاقة إيجابية، في مباراة بمذاق «خليجي» بين الفريقين.

ويملك «العنابي» العناصر التي تؤهله للظهور بصورة إيجابية، رغم عدم اكتمال التحضيرات، إلا أن الفريق يعتمد على العناصر التي ساعدته على تخطى الأدوار التمهيدية، بعدما تفوق على البرج اللبناني، والجيش الملكي المغربي.

وسيكون محمد الشامسي وراشد علي متاحان في حراسة المرمى، مع توفر الخيارات المعتادة في الدفاع، مع علاء الدين زهير، ولوكاس بيمنتا، وفارس جمعة ومحمود خميس، وبقية الأسماء، وفي الوسط هناك «الوافد الجديد» الأرجنتيني كريستيان جوانكا، والبرازيلي آلان، وطحنون الزعابي، مع «القائد» صاحب الخبرة إسماعيل مطر «صانع الألعاب»، ومعهم جواو بيدرو في الهجوم، بجانب باقي اللاعبين.

ويدرك الوحدة أن المنافس لن يكون محطة سهلة في أول مبارياته بمدينة أبها السعودية، حيث ظهر الكويت بقدرات متميزة في «لقاء ودي» مع الهلال السعودي في الرياض رغم الخسارة 2-4، إلى جانب أن «العنابي» يمر بمرحلة رفع الجاهزية البدنية، بعد العودة إلى التحضيرات التي تسبق انطلاقة الموسم الجديد.

وأكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة، أن الهدف من المشاركة في البطولة، هو الاستعداد الجيد لبطولة «دوري أدنوك للمحترفين»، التي يعتبرها الهدف الأهم لفريقه هذا الموسم، وقال: «المشاركة في البطولة تدخل ضمن استعداداتنا للموسم المقبل، حيث نتطلع إلى حصد لقب الدوري للمرة الأولى منذ 13 عاماً، ومع ذلك لن نتساهل أمام المنافسين، ونقدم أفضل ما لدينا من أجل التأهل إلى الدور القادم».

وأضاف: «سبق وأن واجهت شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا، عندما كنت مدرباً للأهلي المصري، وهما فريقان قويان، وعلينا التركيز والقتال بحثاً عن الصعود، وثقتي كبيرة بأن لاعبي فريقي سيقدمون أفضل ما لديهم في البطولة».

وعن منافسه في الجولة الأولى، قال موسيماني: «لا أعرف فريق الكويت جيداً، إلا أنه تمكن من تسجيل هدفين منذ أيام في شباك الهلال، ما يعكس حقيقة أنه جيد، وعلينا التركيز أمامه للظفر بنقاط المباراة».

ومن جهته، توجه محمود خميس لاعب الوحدة، بالشكر إلى السعودية على تنظيم البطولة، مؤكداً أن «العنابي» يسعى لتقديم أداء مشرف يليق بممثل الإمارات في البطولة.

وقال: «أؤكد على حديث المدرب بأننا لسنا جاهزين 100%، حيث تدخل البطولة ضمن استعداداتنا للموسم المقبل، ورغم ذلك نسعى لخطف بطاقة التأهل وتشريف الكرة الإماراتية».