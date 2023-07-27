إسماعيل الحمادي يدشن مشواره مع «الصقور»

معتصم عبدالله (دبي)

دشن إسماعيل الحمادي مشواره مع فريق الإمارات، ضمن تشكيلة المباراة الودية أمام العربي السعودي، والتي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن برنامج معسكر «الصقور» الإعدادي المقام حالياً في تركيا، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد 2023- 2024.

ويعد الإمارات المحطة الثالثة في المشوار الاحترافي للحمادي «35 عاماً»، بعد شباب الأهلي، وصولاً إلى خورفكان في المواسم الثلاثة الماضية، انتهاءً بتجربته الحالية مع «الصقور».

وسجل هدفي «الصقور» أمام نظيره العربي، اللاعب الليبي السنوسي الهادي على مدار الشوطين، الأول من ضربة جزاء، والثاني من ضربة حرة، وهي الودية الثالثة في برنامج تحضيرات الفريق، بعد الفوز على العدالة السعودي 3-2، والتعادل 2-2 أمام المنتخب الأولمبي الإيراني، في انتظار الودية الرابعة يوم الاثنين المقبل أمام القادسية السعودي.

من جانبه، وصف عبدالله العاجل مشرف الفريق الأول، رئيس البعثة، التجربة الودية أمام العربي بالجيدة، وقال: «المباراة جاءت مفيدة للغاية، وجيدة من ناحية المستوى التصاعدي، واستكمالاً للمباراتين الماضيتين»، لافتاً إلى أن الجهاز الفني بقيادة الوطني محمد الجالبوت حرص على منح الفرصة لمعظم اللاعبين.