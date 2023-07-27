«الإعصار» يتعاقد مع زيدان

دبي (الاتحاد)

واصل حتا تعزيز صفوفه، في رحلة عودته إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك بعدما تعاقد مع الدولي السويدي مصطفى زيدان «25 عاماً»، قادماً من مالمو.

زيدان صاحب الأصول الفلسطينية، ولد ونشأ في السويد، وصقل مهارته خلال رحلة صعوده في أستون فيلا الإنجليزي بين عامي 2014 و2016، ولعب في منتخبات الناشئين السويدية تحت 17 و19 عاماً، قبل أن ينال قرار الاستدعاء إلى المنتخب الأول في العام الحالي، حيث خاض مباراتين، بعد أدائه المتميز في مالمو خلال الموسم الماضي.

ويشكل لاعب لوسط عنصراً مهماً في «الإعصار»، من أجل الوصول إلى التوازن المطلوب، في ظل التحدي الكبير الذي ينتظر بطل دوري الدرجة الأولى، في الموسم المقبل، وسعي إدارة الفريق لبناء منظومة بقيادة المدرب الصربي زيلكو ماركوف، قادرة على مواجهة قوة المنافسين.

ويواصل حتا تدريباته في معسكر صربيا حالياً، ويخوض خلاله عدداً من المباريات الودية، ترقباً لانطلاق الموسم الجديد.