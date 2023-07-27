الجمعة 28 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ديربي» الشارقة والبطائح على ملاعب النمسا

«ديربي» الشارقة والبطائح على ملاعب النمسا
28 يوليو 2023 01:38

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يبدأ «معسكر التعارف» بـ 26 لاعباً
"مجمع اللغة العربية" يدعو الباحثين والأكاديميين للترشح لـ"جائزة الشارقة للدراسات المعجمية واللغوية"

يلتقي الشارقة مع البطائح ودياً في الساعة الثامنة مساء اليوم، بمعسكر الفريقين في النمسا، والتجربة هي الرابعة لـ«الملك»، والثانية لـ«الراقي»، ويحمل اللقاء الفكر الروماني الخالص بين كوزمين مدرب الشارقة، ورادوي مدرب البطائح.
تقام المباراة في ملعب معسكر الشارقة، والذي يبعد عن معسكر البطائح مسافة 40 كيلو متراً، وبدأه «الملك» بلقاء ميزوكوفيشدي، أحد فرق الدوري المجري، وانتهى بالتعادل 1-1، والفوز على سكزيريدا بالدرجة الثانية في رومانيا بهدفين، والتعادل مع ريسيتا أحد فرق الدرجة الثانية في رومانيا 4-4، لتنتهي بذلك مرحلة التجارب مع مدارس أجنبية.
وكان مقرراً أن يلتقي الشارقة مع الفيحاء قبل لقاء البطائح، إلا أن ظروف الطقس حالت دون ذلك، لتكون مباراة اليوم هي الرابعة في فترة الإعداد، والمقبلة مع الأهلي القطري.
أما البطائح، فإن مباراة اليوم هي الثانية في معسكره، حيث لعب أولى تجاربه أمام باد والترسدورف النمساوي، وتفوق عليه بهدفين، ويحاول كوزمين ورادوي تحقيق الفوز، ليكون دافعاً معنوياً، خاصة أنها مواجهة «ديربي»، حتى لو بطابع «ودي»، وهناك العديد من الأسماء القوية في الفريقين، سواء على مستوى الأجانب أو المواطنين، وهو ما يجعل لها مذاقها الخاص، رغم أنها تأتي استعداداً للموسم الجديد.

الشارقة
البطائح
النمسا
آخر الأخبار
597 مليون درهم أرباح "مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات " في النصف الأول
الاقتصادي
597 مليون درهم أرباح "مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات " في النصف الأول
اليوم 20:33
حاكم مصرف لبنان: المصرف يمكنه احتواء الأزمة
عربي ودولي
حاكم مصرف لبنان: المصرف يمكنه احتواء الأزمة
اليوم 20:32
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
اليوم 19:52
قتلى وجرحى جراء حادث تحطم حافلة بفرنسا
عربي ودولي
قتلى وجرحى جراء حادث تحطم حافلة بفرنسا
اليوم 19:38
اندلاع مزيد من الحرائق جنوب إيطاليا مجدداً
عربي ودولي
اندلاع مزيد من الحرائق جنوب إيطاليا مجدداً
اليوم 19:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©