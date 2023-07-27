«ديربي» الشارقة والبطائح على ملاعب النمسا

علي معالي (دبي)

يلتقي الشارقة مع البطائح ودياً في الساعة الثامنة مساء اليوم، بمعسكر الفريقين في النمسا، والتجربة هي الرابعة لـ«الملك»، والثانية لـ«الراقي»، ويحمل اللقاء الفكر الروماني الخالص بين كوزمين مدرب الشارقة، ورادوي مدرب البطائح.

تقام المباراة في ملعب معسكر الشارقة، والذي يبعد عن معسكر البطائح مسافة 40 كيلو متراً، وبدأه «الملك» بلقاء ميزوكوفيشدي، أحد فرق الدوري المجري، وانتهى بالتعادل 1-1، والفوز على سكزيريدا بالدرجة الثانية في رومانيا بهدفين، والتعادل مع ريسيتا أحد فرق الدرجة الثانية في رومانيا 4-4، لتنتهي بذلك مرحلة التجارب مع مدارس أجنبية.

وكان مقرراً أن يلتقي الشارقة مع الفيحاء قبل لقاء البطائح، إلا أن ظروف الطقس حالت دون ذلك، لتكون مباراة اليوم هي الرابعة في فترة الإعداد، والمقبلة مع الأهلي القطري.

أما البطائح، فإن مباراة اليوم هي الثانية في معسكره، حيث لعب أولى تجاربه أمام باد والترسدورف النمساوي، وتفوق عليه بهدفين، ويحاول كوزمين ورادوي تحقيق الفوز، ليكون دافعاً معنوياً، خاصة أنها مواجهة «ديربي»، حتى لو بطابع «ودي»، وهناك العديد من الأسماء القوية في الفريقين، سواء على مستوى الأجانب أو المواطنين، وهو ما يجعل لها مذاقها الخاص، رغم أنها تأتي استعداداً للموسم الجديد.