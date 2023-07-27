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تصفيات آسيا لـ«مونديال 26» وكأس الأمم.. «الأبيض» على قمة «الثامنة»

تصفيات آسيا لـ«مونديال 26» وكأس الأمم.. «الأبيض» على قمة «الثامنة»
27 يوليو 2023 13:56

كوالالمبور (أ ف ب) 
أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكأس آسيا 2027 في السعودية التي سحبت اليوم في مقر الاتحاد القاري في كوالالمبور، عن وقوع منتخبنا بالمجموعة الثامنة بجانب نظيره البحريني، إضافة إلى الفائزين من الدور الأول من مواجهتي اليمن وسريلانكا، ونيبال ولاوس
وضمت المجموعة الأولى، قطر والهند والكويت والفائز من الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا، فيما ضمت المجموعة الثانية، اليابان وسوريا وكوريا الشمالية والفائز من الدور الأول بين ميانمار وماكاو. وجاءت كوريا الجنوبية على رأس المجموعة الثالثة مع الصين وتايلاند والفائز من الدور الأول بين سنغافورة وجوام، فيما ضمت المجموعة الرابعة، وعمان وقرغيزستان، ماليزيا والفائز من الدور الأول بين الصين تايبيه وتيمور الشرقية، وأوقعت القرعة منتخبات إيران وأوزبكستان وتركمانستان والفائز من الدور الأول بين هونج كونج وبوتان بالمجموعة الخامسة، وضمت المجموعة السادسة العراق وفيتنام والفيلبين والفائز من الدور الأول بين إندونيسيا وبروناي، وضمت المجموعة السابعة، السعودية والأردن وطاجيكستان والفائز من الدور الأول بين كمبوديا وباكستان، وضمت المجموعة التاسعة، أستراليا وفلسطين ولبنان والفائز من الدور الأول بين المالديف وبنجلاديش.

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