الخميس 27 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الإمارات للدراجات» بطل سباق أورديزيا الإسباني

«الإمارات للدراجات» بطل سباق أورديزيا الإسباني
27 يوليو 2023 01:36

مدريد (وام)

أخبار ذات صلة
ماركا: «الزعيم» يتأهب للموسم الجديد في «البحر الأبيض»
«الإمارات للدراجات» يحتفل بـ «الإنجاز المزدوج» في «طواف فرنسا»

فاز السويسري مارك هيرشي نجم فريق الإمارات للدراجات الهوائية بلقب سباق أورديزيا كلاسيك في إسبانيا رغم الظروف الجوية الممطرة، فيما أحرز زميله الإسباني خوان أيوسو المركز الثالث في السباق ليعتلي اللاعبان منصة التتويج في نهاية السباق.
وقال هيرشي: «أنا سعيد للغاية بهذا النصر.. كان سباقاً صعباً وتساقط الأمطار جعله أصعب.. عملنا بجد كفريق، ولسوء الحظ سقط خوان نحو نهاية السباق لكنه تمكن من الاستمرار ليحصل على مركز على منصة التتويج.. وأثبتنا أننا فريق قوي وأظن أن باستطاعتنا المنافسة بقوة في طواف سان سيباستيان». وأضاف: «خضعنا للكثير من التدريبات الشاقة خلال الأشهر الماضية، وانضممنا لمعسكرات تدريب الفرق في أندورا.. لذلك من الجيد أن نرى ذلك يؤتي ثماره».

فريق الإمارات للدراجات
إسبانيا
آخر الأخبار
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
اليوم 12:26
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:33
حاكم الفجيرة
الإمارات
ديوان حاكم الفجيرة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:29
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:06
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
الإمارات
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
اليوم 09:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©