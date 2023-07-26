4 مواجهات مثيرة تُدشن سباق «كأس الملك سلمان»

الرياض (د ب أ)

تنطلق اليوم، منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في نسختها السادسة عشرة، والتي تستضيفها السعودية وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

وتم تقسيم الأندية المشاركة إلى أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، ويتأهل صاحبا المركزين الأولى والثاني لدور الثمانية، وذلك بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

وتبلغ جوائز بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية أكثر من 10 ملايين دولار، يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، ويحصل صاحب المركز الثاني على 2.5 مليون دولار، فيما تحصل الفرق المتأهلة للمربع الذهبي على 150 ألف دولار، ويحصل كل فريق في دور المجموعات على 100 ألف دولار. وتنطلق اليوم مباريات الجولة الأولى من البطولة بأربع مواجهات من العيار الثقيل، حيث تفتتح مباريات البطولة بمواجهة تجمع ما بين السد القطري والوداد المغربي ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة. وتعد هذه البطولة بمثابة فرصة للسد والوداد لمصالحة جماهيرهما بعد فشلهما في حصد لقب الدوري القطري والمغربي، على الترتيب، في الموسم المنقضي.

ويتطلع الفريقان للظهور بأفضل شكل ممكن وحصد النقاط كاملة من أجل المنافسة على التأهل لدور الثمانية. وفي ذات المجموعة أيضاً، يلتقي الهلال السعودي مع الأهلي طرابلس الليبي، وذلك بعد أن فشل الهلال في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين ولقب دوري أبطال آسيا في الموسم المنقضي، ليسعى بكل قوته من أجل الفوز بهذه البطولة، خاصة بعدما قام بتدعيم صفوفه بصفقات استثنائية بتعاقده مع سيرجي سافيتش، لاعب لاتسيو، والبرتغالي روبن نيفيز، مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي، والسنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي.

في المقابل، يعلم الأهلي طرابلس الليبي، أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل امتلاك الهلال للعديد من اللاعبين في صفوفه، بالإضافة إلى أن الهلال سيحظى بدعم الجماهير، لاسيما وأن المباريات تقام في بلاده، إلا أن الفريق رفع شعار التحدي في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية. وفي منافسات المجموعة الأولى، سيسعى فريق الترجي التونسي للظهور بشكل مغاير عما كان عليه في الموسم المنقضي، الذي خرج منه خالي الوفاض. وفشل الترجي في التتويج بلقب الدوري التونسي، كما ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور قبل النهائي، وخسر نهائي كأس تونس أمام الأولمبي الباجي.

ويأمل معين الشعباني، الذي عاد لتولي تدريب الفريق مؤخراً، أن يعيد الفريق لسابق عهده والمنافسة على لقب البطولة لاستعادة الثقة. ولكن مهمة الترجي التونسي لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة وأنه سيواجه اتحاد جدة الذي توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، والذي بكل تأكيد سيحظى بدعم جماهيري كبير في هذه المباراة.

وقام اتحاد جدة بتدعيم صفوفه بشكل جيد مؤخراً، حيث جاءت صفقة العمري لتصبح الخامسة لاتحاد جدة، الذي تعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد الإسباني، ومواطنه نجولو كانتي، نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، والبرتغالي جوتا جناح سيلتك الاسكتلندي، وسلطان الفرحان لاعب الرائد.

وتشهد ذات المجموعة أيضاً مواجهة من العيار الثقيل حينما يلتقي الصفاقسي التونسي مع الشرطة العراقي.

وتتواصل مباريات الجولة غداً الجمعة، بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري مع الرجاء الرياضي المغربي، والزمالك المصري مع الاتحاد المنستيري التونسي، والكويت الكويتي مع الوحدة الإماراتي، والنصر السعودي مع مواطنه الشباب.

يذكر أن نادي الرجاء المغربي، هو آخر الفائزين بلقب البطولة في أغسطس 2021، على حساب نادي اتحاد جدة السعودي.